Lo Monaco: "C'è chi vorrebbe giocassimo col San Tommaso" In conferenza stampa uscita infelice dell'amministratore delegato dimissionario del Catania

Questa mattina, in conferenza stampa, Pietro Lo Monaco ha annunciato le dimissioni dal ruolo di amministratore delegato del Catania, citando in maniera infelice il San Tommaso: "C'è gente che preferisce far fallire il Catania e farlo ripartire dai dilettanti per giocare contro il San Tommaso. Seicento persone perderebbero il lavoro. Qualcuno ha mai dato aiuto al Catania in questi anni? Abbiamo mai preso punti di penalizzazione? Non mi risulta. Siamo un'azienda in difficoltà come tutti, abbiamo un monte debiti da affrontare ma stiamo andando avanti da soli, con le nostre forze. Il Monza ha speso 14 milioni di euro per fare la squadra mentre noi ne spendiamo 3 e mi sento dire che dobbiamo vincere il campionato per grazia divina. Mi sorge il dubbio che ci sia qualcosa di preordinato dietro." ha dichiarato Lo Monaco, come riportato da Pianeta C.