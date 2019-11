San Tommaso - Messina, aperta al pubblico La gara valida per la quattordicesima giornata del girone I di Serie D si giocherà al “Fina”

Il San Tommaso Calcio, in vista della quattordicesima giornata di Serie D (girone I) contro il Messina, ha comunicato che il match si disputerà domenica, alle 14:30, al “Fina” di Montemiletto, con capienza ridotta. “Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio intende ringraziare il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello per la sensibilità, l’ospitalità e la disponibilità concessa nei confronti della nostra società. Un ringraziamento, infine, per la collaborazione prestata all’organizzazione dell’evento a tutti gli uffici comunali del medesimo Comune.” si legge nella nota.