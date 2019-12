San Tommaso - La Cava, "fumata nera": torna Liquidato Colpo di scena in seguito alla mancata intesa con il tecnico. Torna in sella il "vecchio" mister

L'incontro odierno con Sergio La Cava, anticipato da Ottopagine.it lo scorso martedì 24 dicembre, ha portato a una "fumata nera". Le richieste del mister si sono rivelate non assecondabili della proprietà del club del capoluogo irpino che milita nel girone I di Serie D.

E così, a sorpresa, l’A.C.D. San Tommaso Calcio ha comunicato di aver "ri-affidato la guida tecnica della prima squadra al mister Stefano Liquidato" che si era dimesso lo scorso 18 dicembre. "Dopo vari giorni di riflessione e un lungo colloquio tra le parti, la società ha convenuto insieme all’allenatore ex Fondi e Frattese, tra le altre, di unire di nuovo le forze per il bene dei grifoni e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio è molto felice di poter riabbracciare il mister Stefano Liquidato a cui va un grande bentornato e un in bocca al lupo per il futuro, con la speranza e l’auspicio di raggiungere insieme grandi risultati." si legge nel comunicato ufficiale che sancisce il "secondo matrimonio" successivo al momentaneo "divorzio".

Foto: santommasocalcio.it