Verso San Tommaso - Palermo, cresce l'attesa per il match Conferenza stampa pre-gara con mister Liquidato e il presidente Cucciniello

Ultimi dettagli in casa San Tommaso. Sabato sarà un nuovo match storico per i grifoni che ospiteranno il Palermo allo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra. Domani, classica conferenza stampa pre-gara con il mister Stefano Liquidato che sarà affiancato dal presidente, Marco Cucciniello. Nella gara d'andata, il San Tommaso fu applaudito dai tifosi rosanero, presenti sugli spalti del "Barbera" al termine del match. Cresce l'attesa per un incontro che resterà nel cuore degli appassionati della squadra irpina, chiamata al riscatto immediato per centrare la salvezza.