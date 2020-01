San Tommaso, Liquidato: "Domani sarà la partita dell'anno" Il tecnico suona la carica in vista della sfida con il Palermo, Konate si presenta: "Io ci credo"

In casa San Tommaso scatta il definitivo conto alla rovescia per lo storico match contro il Palermo, in programma domani allo stadio “Modestino De Cicco” di Pratola Serra, con fischio d’inizio alle 14:30, valido per la seconda giornata di ritorno del girone I di Serie D. La conferenza stampa della vigilia è coincisa conla presentazione dell'attaccante Amara Konate, al tavolo con il presidente Marco Cucciniello, il direttore sportivo Franco Del Gaudio e mister Stefano Liquidato.

Le prime parole dell’ivoriano: “Ringrazio la società che mi ha dato quest’opportunità, non vedo l’ora di dare il mio contributo. Avevo anche altre proposte ma ho scelto il San Tommaso perché credo nel progetto. Con il Parma ho avuto un po’ di sfortuna a causa di alcuni infortuni che mi hanno limitato. Ho avuto la fortuna di firmare con la Roma in prima squadra, successivamente mi hanno girato in Spagna nel campionato di Serie B. Poi, a causa di un problema di salute, mi sono dovuto fermare. La gara di domani è dal pronostico scontato? Non ci credo. Tutte le partite iniziano sempre 0-0. Sono qui da due, tre giorni e il mister ci sta facendo capire che possiamo fare tanto.”

Successivamente, parola a mister Liquidato: “La partita di domani si gioca una volta sola, sarà la partita dell’anno. Il Palermo è di un’altra categoria e a Pratola Serra non verrà più. Se riusciremo a fare le stesse cose che abbiamo fatto Torre Annunziata, limando qualche difetto, penso che la partita ce la possiamo giocare. Sappiamo che questa partita è alla stregua di Davide contro Golia, ma noi siamo pronti. All’andata era la seconda partita di campionato, i miei giocatori all’inizio erano pieni d’ansia. Poi, pian piano, ci siamo sbloccati e abbiamo fatto la nostra onesta figura. Dobbiamo sicuramente correre più dell’avversario, siamo una squadra giovanissima. È naturale che ogni gara ha una storia a sé e tutte sono diverse tra loro. Volevo fare un appello ai tifosi: mai come adesso abbiamo bisogno di voi, venite allo stadio e dateci una amano a superare questo scoglio. Cerchiamo di unirci per portare in porto una salvezza che sarebbe come vincere un campionato. Konate? Ringrazio la società per avermelo messo a disposizione. Crediamo ci possa darci un grosso apporto e cercheremo di sfruttarlo per le sue caratteristiche. La squadra sta bene. Branicki sarà in gara, lo abbiamo recuperato."

A concludere la conferenza stampa, il presidente: “Abbiamo trovato una punta, alibi non ce ne sono più. Dalla squadra mi aspetto una forte reazione. “