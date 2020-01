San Tommaso - Palermo, una medaglia per celebrare l'evento Conto alla rovescia per la gara valida per la seconda giornata di ritorno del girone I di Serie D

Sale l'adrenalina per San Tommaso - Palermo, in programma questo pomeriggio con calcio d'inizio alle 14,30 allo stadio “De Cicco” di Pratola Serra, valida per la seconda giornata del girone I di Serie D. In campo si confronteranno due squadre che competono per obiettivi diametralmente opposti, ma si respira l'aria di un evento che, pur importante per il cammino di entrambi le compagini, passerà a tratti in secondo piano rispetto alla festa di sport che si preannuncia sugli spalti così come fu al "Renzo Barbera" nella sfida di andata, terminata 3-2. Questa mattina, il club del capoluogo irpino ha comunicato che la società ha deciso di omaggiare i propri calciatori con una speciale medaglia celebrativa “per ricordare per sempre questo storico ed eccezionale evento.” Il San Tommaso ha, inoltre che la medaglia sarà donata anche alla dirigenza del Palermo Calcio: “Un gesto dovuto, d’affetto e di rispetto, verso una società una dirigenza e una tifoseria che all’andata ci ha trattato in maniera esemplare.”