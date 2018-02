Avellino è fuori dalla Coppa Italia: Cremona vince (82-89 OT) Alle 18 la sfida tra la Sidigas Avellino e la Vanoli Cremona per il primo quarto di finale

La Scandone è già fuori dalla Coppa Italia. I biancoverdi di coach Sacripanti sembrano dominare nel primo quarto, ma subiscono la rimonta sin dal secondo periodo. Rischiano di perdere già nei 40 minuti, ma portano tutto all'overtime: il supplementare regala il successo alla Vanoli Cremona che vince con il risultato di 82-89 e vola in semifinale. Ad Avellino non basta Jason Rich, leader offensivo e Kyrylo Fesenko, dominante in avvio, ma negativo nel supplementare. La Scandone torna a casa e sciupa un ulteriore obiettivo dopo l'eliminazione dalla Champions. In serata, con Carmine Quaglia, tutto sulla Coppa Italia con SottoCanestro sul canale 696 TV OttoChannel. Ospite Menotti Sanfilippo.

Supplementare - Sims realizza il primo canestro dell'overtime. La parità arriva con Leunen, poi il canestro del nuovo +2 Cremona con Martin (76-78). Filloy realizza un altro tiro assurdo: parità a quota 78. Drake Diener va di talento puro: +2 Vanoli. Coach Sacchetti non accetta la scelta arbitrale di non fischiare fallo su Drake Diener. Fallo tecnico con Rich che segna il libero (81-80 Avellino). Rich torna in lunetta, ma non è ancora 2 su 2 per la guardia, ex nella sfida (82-80). La parità arriva in lunetta con Johnson-Odom. Fesenko protesta su un fallo non fischiato ed è altro tecnico: Drake Diener segna il libero del +1 Vanoli (82-83). Stillicidio in lunetta: Martin segna il primo, sbaglia il secondo, ma va a prendersi il rimbalzo e realizza da sotto (+4 Cremona). Fesenko commette fallo in attacco sbracciando. Cremona concede una nuova chance ad Avellino, ma Rich sbaglia da 3. Il fallo di Fesenko porta Diener in lunetta. Drake fa solo 1 su 2: punteggio di 82-87 a 20 secondi dalla fine. Johnson-Odom realizza altri due liberi. E' finita: Avellino è fuori dalla Coppa Italia. Cremona vince 82-89.

Ultimo quarto - Fontecchio realizza e trova la risposta di Rich, poi Sims sigla da sotto il nuovo -1 (56-55 al 32'). Scrubb ruba palla e vola al ferro in transizione. Dall'altra parte, Drake Diener firma un'altra bomba e determina la parità a quota 58. Cremona fa girare palla e la tripla di Ricci vale il +3 per Cremona (58-61 al 34'). Solo 1 su 2 ai liberi per Wells in serata negativa. Johnson-Odom, invece, non sbaglia: due possessi di vantaggio per la Vanoli. Fesenko prova a ricaricare la Sidigas, ma Johnson-Odom torna in lunetta. Ancora 2 su 2 (61-65 al 35'). Fallo in attacco fischiato a Fesenko. Avellino è sotto di 2 a 4'40'' dal termine. La tensione condiziona gli attacchi di Fesenko e Sims. Quinto fallo per Ricci, splendido protagonista del match. Solo 1 su 2 per Rich che però si rifa poco dopo e appoggia il +1 biancoverde (66-65 al 37'). Sims segna e subisce il fallo. Tecnico alla panchina, quindi libero supplementare e libero determinato dal fischio a Sacripanti. Entrambi segnati (66-69). Johnson-Odom va da 3 punti e permette il doppio possesso pieno di vantaggio (66-72). Filloy non molla: -4 a due minuti dalla fine. Johnson-Odom è infallibile dalla linea dei liberi (68-74). Rich firma solo un libero e poi appoggia il -3. Cremona sbaglia in diverse occasioni, Rich realizza la tripla della parità a quota 74. Leunen ha anche l'opportunità di chiuderla prima dell'overtime, anche Johnson-Odom, ma senza equilibrio. E' supplementare al MandelaForum.

Terzo quarto - Avvio negativo per la Scandone che subisce la tripla di Ruzzieri, il canestro di Sims e la schiacciata di Martin. Avellino risponde da 3 con Rich per il 44-39 al 22'. Dopo alcuni errori, Fitipaldo piazza la prima bomba al MandelaForum e restituisce 6 punti di vantaggio ai lupi (49-43 al 26'). Drake Diener è infinito da 3 punti per il 51-48. L'appoggio al vetro di Kelvin Martin determina il -1. La Sidigas è bloccata in attacco: Fitipaldo si affida al tocco di rilascio dalla media per il rilancio sul possesso pieno. Errori da una parte e dall'altra sul finale (53-51 biancoverde al termine del terzo quarto).

Secondo quarto - Ricci apre il periodo con il -2. La gestione di Fitipaldo non sortisce positività in attacco, anzi. Sacripanti si riaffida a Rich e Leunen. Ricci, ai liberi, firma la parità a quota 22. Drake Diener piazza la tripla del vantaggio per la Vanoli che completa la rimonta e opera il sorpasso con il 22-25 che costringe Sacripanti al time-out. Parziale di 13-0 per Cremona. In uscita dal minuto di sospensione, Avellino non trova il ferro e va oltre i 24 secondi. Ancora Drake Diener da oltre l'arco (22-28 al 13'). La Scandone torna a segnare e lo fa per la prima volta nel secondo quarto, dopo quattro minuti, con Rich. Palleggio, arresto e tiro: ancora Rich per il -22 (26-28). Altri quattro punti, prima dalla rimessa in attacco, poi in transizione. Parziale della guardia di Pensacola (8-0) e Avellino torna avanti 30-28. Fesenko batte ancora Sims e schiaccia per il +7 al 18'. Non brillante come nel primo quarto per produzione, ma Avellino chiude avanti il primo tempo: punteggio di 40-32 all'intervallo lungo con l'appoggio di Fesenko (14 punti nei primi due quarti).

Primo quarto - Kyrylo Fesenko è subito dominante nel pitturato contro Sims: parziale di 7-0 con tripla di D'Ercole, poi replicata da Johnson-Odom (7-3). L'ucraino realizza da sotto per l'11-3 al 4'. Ruzzier prova a limitare il divario, ma Avellino vola al ferro ancora con la forza di Fesenko (13-5). La palla gira e torna sempre su Fesenko che cancella in parte la tripla di Fontecchio (15-8 al 6'). La seconda tripla di D'Ercole vale la doppia cifra di vantaggio a 3'20'' dalla fine (18-8). Entra N'Diaye che, anche con un pizzico di fortuna, firma l'alley-oop (20-10 all'8'). I cambi di quintetto per gli irpini non garantiscono la medesima intensità: con la tripla di Ricci e il 2+1 di Milbourne, la Vanoli torna sotto (22-18 al termine del primo periodo).

Dalle 18 la sfida tra la Sidigas Avellino e la Vanoli Cremona per il primo quarto di finale della Coppa Italia 2018. Al MandelaForum di Firenze, la sfida tra gli irpini di coach Sacripanti e i lombardi di coach Sacchetti. Si affrontano la prima e l'ottava forza del campionato al termine del girone d'andata. Gruppi al completo da una parte e dall'altra. Segui la diretta scritta su Ottopagine. Alle 20.45 l'altro quarto di finale tra l'Umana Venezia e la Fiat Torino, abbinato ad Avellino - Cremona. Alle 21, sul canale 696 TV OttoChannel, con SottoCanestro, il post-gara di Sidigas - Vanoli. Con Carmine Quaglia, in studio ci sarà Menotti Sanfilippo.

