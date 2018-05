LIVE | Finale Europe Cup, Venezia-Avellino: la cronaca Ultimo assalto alla competizione internazionale per i lupi: si riparte dal +8 per i lagunari

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - Zerini inaugura il periodo con due tiri a cronometro mandati a bersaglio (2/2 per il 15-14 nel match in favore dei lagunari). Sorpasso con altri due liberi realizzati da Rich. Scrubb va in allungo verso il ferro (15-18 irpino). Peric gioca su Fesenko e riaccende l'Umana (19-18 al 13'). Sette punti consecutivi del croato, nel confronto diretto con Fesenko, ribalta l'inerzia (22-18 Venezia: +12 complessivo). In uscita da un time-out ordinato da Sacripanti, Fesenko batte Watt e poi appoggia il 22 pari. La Reyer trova prime certezze da oltre l'arco: 25-22 al 15'. In contropiede, Jenkins segna e subisce fallo. Venezia è avanti di 6 con il gioco da 3 punti completato dall'esterno lagunare (28-22 al 16'). Non basta un minuto di sospensione: Cerella realizza ancora da oltre l'arco, risponde Leunen (31-25 al 17').

Primo quarto - Fesenko realizza i primi due canestri del match (0-4 al 1'). Watt conferma l'avvio poco brillante dei padroni di casa (0/2 ai liberi) e viene seguito dalla tripla mancata di Daye. Filloy realizza da sotto il +6 (-2 in ottica doppio confronto). La Reyer si sblocca con la schiacciata di Watt. Ancora l'ex Caserta, da sotto, con il secondo tentativo, firma il 4-6 al 5'. Cerella cancella i due liberi di Rich (6-8 al 6'). Daye affonda in transizione la parità. Rich segna e subisce fallo: gioco da 3 punti completato (8-11 Avellino al 7'). La guardia USA schiaccia il +5. Venezia accorcia in contropiede: va di rapidità con Bramos per il 10-13. I due liberi di De Nicolao garantiscono il -1 Reyer (12-13 al 9'). Peric realizza il primo libero, sbaglia il secondo e Biligha strappa il rimbalzo utile per accomodare altri due punti facili: 15-13 al termine del primo periodo.

Anteprima

Tutto pronto per l'ultima palla a due della Europe Cup, dalle 20.30 la seconda gara della finale della competizione internazionale tra la Reyer Venezia e la Scandone Avellino. Ecco la terna arbitrale: Bulto (ESP), Maricic (SRB), Anastopoulos (GRE). Quintetto base di Avellino: Filloy, Rich, Wells, Leunen, Fesenko. Quintetto base di Venezia: Haynes, Cerella, Tonut, Daye, Watt.

