Scandone, antipasto play off con Trento: le date della serie Non mancano le novità per la fase Scudetto: Brescia costretta a cambiare palazzetto per Gara 1

di Carmine Quaglia

La vittoria ottenuta in casa della Virtus Bologna (64-70 finale al PalaDozza) ha permesso alla Sidigas Avellino di rafforzare il quarto posto limitando l'attacco dell'inseguitrice, la Dolomiti Energia Trentino, vincente ieri sul Banco di Sardegna Sassari (87-81) e che sarà certamente l'avversaria dei lupi nei quarti di finale Scudetto. In virtù del 2-0 negli scontri diretti con Avellino, la Germani Brescia ha certificato la terza posizione in classifica battendo, non senza problemi, dopo un supplementare la Fiat Torino (98-95 d1ts) confermando i due punti di vantaggio in classifica sui biancoverdi di coach Stefano Sacripanti che mercoledì sera (alle 20.30 al PalaDelMauro), per diversi aspetti, nell'epilogo della stagione regolare, si ritroveranno a dar vita, in anticipo, alla serie play off con gli aquilotti di coach Maurizio Buscaglia.

L'ultimo turno del campionato propone Avellino-Trento, di fatto, l'antipasto dei quarti di finale Scudetto (serie al meglio delle cinque gare). A 40 minuti dal termine, le due squadre sono separate da soli due punti in classifica (Sidigas 38, Dolomiti Energia 36): per confermarsi al quarto posto che vale il fattore campo nella serie dei quarti Scudetto (prime due gare in casa), Avellino dovrà non perdere con uno scarto maggiore di 11 punti: all'andata gli irpini vinsero al PalaTrento con il finale di 83-94, risultato che consegnò il titolo di campione d'inverno alla Scandone.

Cresce l'attesa per i verdetti in attesa dei play off. Venezia esce sconfitta dall'Adriatic Arena di Pesaro (77-74) e viene raggiunta da Milano in vetta alla classifica (101-74 contro Pistoia). Lagunari e meneghini in testa a quota 44 e per l'assegnazione del primo posto sarà decisivo lo scontro diretto di mercoledì: nel turno in contemporanea su tutti i campi, sarà Venezia-Milano al Taliercio e la Reyer può anche difendere il +4 dell'andata quando vinse al Forum. Alle due capoliste, alla Germani e alla Sidigas, tra le già iscritte al tabellone play off, si aggiunge la Openjobmetis Varese che vince il derby lombardo contro Cremona (89-79). Per gli ultimi due posti validi per l'accesso alla post season, è lotta tra Cantù (30 punti in classifica), Virtus Bologna (30), Sassari (28) e Cremona (28) con le prime due formazioni favorite.

Per la questione salvezza, è tutto rinviato agli ultimi quaranta minuti. Dopo aver battuto Milano al Forum, Pesaro batte ancora un team di vertice e difende i due punti di vantaggio in classifica dall'assalto del fanalino di coda Capo d'Orlando che non molla e vince di un punto con Cantù (71-70). Mercoledì, la Vuelle sarà ospite di Sassari, mentre l'Orlandina affronterà Cremona al PalaRadi. In caso di parità in graduatoria, i siciliani sono in vantaggio negli scontri diretti.

Play off Scudetto - Mancano diverse ufficialità, ma il quadro relativo alle date appare definito e in attesa di ratifica. Milano e Venezia hanno già chiesto alla Legabasket di giocare domenica il primo match della serie dei quarti. Avellino, che terminerà quarta o quinta, scenderà in campo nel giorno in cui sarà impegnata la prima in classifica: quindi, a meno di clamorose sorprese, la Scandone affronterà Trento in Gara 1 domenica 13. Una particolarità emerge dalla serie che vedrà impegnata Brescia che, da terza forza, giocherà sabato 12. Il PalaGeorge di Montichiari, sede della Leonessa, presenta già un evento in calendario: il concerto di Biagio Antonacci. Nonostante il tentativo formulato dalla società lombarda di cambiare data, sarà inevitabile il cambio di location per Gara 1. Brescia esordirà sabato prossimo nei play off Scudetto al PalaOlimpia di Verona.