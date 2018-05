Scandone, corsa play off: orari di gara e mini-abbonamenti Tutti i dettagli per la post-season e per i biglietti di Gara 1 e Gara 2 di Avellino-Trento

di Carmine Quaglia

Con il quarto posto per il fattore campo nei quarti di finale Scudetto e con le aggiunte di Patrik Auda, arrivato lunedì, e di Alex Renfroe, colpo super in extremis: così la Sidigas Avellino si avvicina ai play off. Venezia (1) - Cremona (8), Milano (2) - Cantù (7), Brescia (3) - Varese (6), Avellino (4) - Trento (5). La Legabasket Serie A ha ufficializzato i giorni e gli orari di gara, già anticipati lunedì scorso.

Play off Scudetto - Quarti di Finale

Gara 1 sabato 12: Milano-Cantù (ore 20.30); Brescia-Varese (ore 20.45)

Gara 1 domenica 13: Venezia-Cremona (ore 19); Avellino-Trento (ore 20.45)

Gara 2 lunedì 14: Milano-Cantù (ore 20.30); Brescia-Varese (ore 20.45)

Gara 2 martedì 15: Venezia-Cremona (ore 20.30); Avellino-Trento (ore 20.45)

Gara 3 mercoledì 16: Cantù-Milano (ore 20.30); Varese-Brescia (ore 20.45)

Gara 3 giovedì 17: Cremona-Venezia (ore 20.30); Trento-Avellino (ore 20.45)

Ev. Gara 4 venerdì 18: Cantù-Milano (ore 20.30); Varese-Brescia (ore 20.45)

Ev. Gara 4 sabato 19: Cremona-Venezia (ore 19); Trento-Avellino (ore 20.45)

Ev. Gara 5 lunedì 21: Milano-Cantù (ore 20.30); Brescia-Varese (ore 20.45)

Ev. Gara 5 martedì 22: Venezia-Cremona (ore 20.30); Avellino-Trento (ore 20.45)



Mini-abbonamenti Scandone - Fino a domenica mattina, sarà possibile sottoscrivere un mini-abbonamento valevole per entrambe le gare, mentre domenica pomeriggio sarà possibile acquistare esclusivamente i tagliandi per Gara 1. I possessori della tessera di abbonamento di Serie A per la stagione 2017-2018 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a venerdì ed avranno inoltre diritto ad acquistare il mini-abbonamento ad un prezzo ridotto. La prelazione per gli abbonati scadrà venerdì, ma anche sabato sarà comunque possibile per i possessori della tessera usufruire dello sconto loro riservato. Il giorno della gara non sarà invece possibile beneficiare di tale sconto. Sarà comunque possibile per tutti i tifosi acquistare i posti liberi. Sarà infine possibile acquistare i tagliandi presso i consueti rivenditori Go2 e Boxol a partire da sabato fino alle ore 12di domenica. La società irpina ricorda l'obbligo di presentare la tessera di abbonamento al momento dell'acquisto.

Prezzi per gli abbonati (mini-abbonamenti)

Curve: 20 euro. Distinti: 30 euro. Tribune superiori: 50 euro.

Tribune inferiori: 70 euro. Tribune VIP: 160 euro.

Curve: 25 euro. Distinti: 35 euro. Tribune superiori: 60 euro.

Tribune inferiori: 80 euro. Tribune VIP: 200 euro.

Prezzi per i singoli biglietti

Curve: 15 euro. Distinti: 20 euro. Tribune superiori: 30 euro.

Tribune inferiori: 45 euro. Tribune VIP: 120 euro.