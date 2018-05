Gli Original Fans: "Nel piazzale. Il sostegno non mancherà" PalaDelMauro a porte chiuse: il tifo pronto a seguire il match dall'esterno dell'impianto sportivo

La Sidigas Avellino e la Legabasket hanno definito, tramite comunicato congiunto, le disposizioni per Gara 2. Il PalaDelMauro sarà a porte chiuse per la seconda gara della serie tra i biancoverdi e la Dolomiti Energia Trentino. Gli Original Fans, il gruppo di tifosi organizzati, sempre al seguito della Scandone negli appuntamenti italiani ed europei, non faranno mancare il loro apporto seppur "a distanza".

"Non c’è bisogno di sottolineare l’importanza della partita di domani, ma purtroppo la nostra squadra si trova ad affrontarla con gli spalti del Del Mauro deserti. - si legge nella nota diffusa sui profili social dagli O.F. - Si è già abbondantemente discusso su questo argomento e di certo non saremo noi ad accodarci alle tante chiacchiere nate in città. Lasciamo agli altri il compito di giudice assoluto, il nostro è quello di sostenere i nostri colori e non sarà un’assurda decisione della FIP a vietarcelo. Sì, avete letto bene. Anche domani il nostro sostegno non mancherà. Ed è per questo che invitiamo tutti, ma proprio tutti i tifosi della Scandone ad essere con noi OF e l’intera “incivile” Curva Sud nel piazzale del palazzetto dalle ore 20. “Guarderemo” la partita, e ci faremo sentire all’interno dalla nostra squadra. I muri non sono poi così spessi. Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutto il Sud Italia, non restate a casa e dimostriamo cosa possiamo fare.

In tutti i sensi, ci vogliono fuori. Mai arresi, a testa alta avellinesi".

E' quanto affermato dal Direttivo del gruppo organizzato biancoverde che è, quindi, pronto a sostenere la squadra irpina anche all'esterno del PalaDelMauro.

Redazione Sport