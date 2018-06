Vucinic si presenta: "Pronto ad onorare l'opportunità" Il neo-tecnico della Scandone: "Ringrazio Alberani e De Cesare per l'ingresso in questa famiglia"

di Carmine Quaglia

"Ringrazio patron Gianandrea De Cesare e Nicola Alberani per questa opportunità, per avermi fatto entrare in questa famiglia, quella della Sidigas. Spero di contribuire al successo della squadra avellinese di pallacanestro". In casa Sidigas Avellino è iniziata l'era di Nenad Vucinic. Il serbo-neozelandese è il nuovo coach della Scandone e si presenta così al pubblico avellinese: "Sono entusiasta di lavorare per un club che ha una tradizione così grande. Ho già lavorato in Italia per un anno e mezzo e sia per me che per la mia famiglia siamo felici di questo ritorno". Ottima risposta di pubblico alla prima del coach al PalaDelMauro. Vucinic ritrova Nicola Alberani dopo le stagioni di Forlì: "Abbiamo lavorato insieme e abbiamo la stessa filosofia di basket. A Forlì abbiamo ottenuto la salvezza il primo, poi la strade si sono separate con cammini diversi, ma siamo rimasti in contatto condividendo il basket e l'opinione sui giocatori. Siamo al lavoro per creare il giusto ambiente".

Il commento di Alberani - "Vedere tutta questa gente mi fa tornare alla mente il mio arrivo ad Avellino, anzi riscontro ancora più persone e questo mi fa piacere. Mi sento sempre più avellinese senza dimenticare le mie origini. Ci siamo promessi di fare un ottimo lavoro. Tornando al rinnovo ufficiale negli ultimi giorni concede stimoli nuovi: occorre fantasia e anche un po' di fortuna rispetto al passato".

Il commento di De Cesare - "Abbiamo ampliato le mansioni al ds che avrà operatività anche nel marketing. Abbiamo posto le basi per un discorso ampio e con gli anni abbiamo determinato gli step di crescita utili per arrivare a questo, oggi. Ci sarà modo di parlare con il coach, di conoscerci e trasmettere anche a lui i valori della città, della provincia, di Sidigas, i valori del lupo che spesso ricordo".

