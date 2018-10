Sontuoso Caleb Green, Avellino vola: vittoria su Cantù Finale di 98-81 nell'esordio in campionato sul neutro del PalaCarrara di Pistoia

di Carmine Quaglia

Caleb Green, con 32 punti, spicca nella prima vittoria, in campionato, della Sidigas Avellino. La squadra irpina, allenata da coach Nenad Vucinic, va oltre l'esordio casalingo giocato in campo neutro, al PalaCarrara di Pistoia, e stende con decisione la Red October Cantù con il risultato di 98-81. L'ala grande di Tulsa firma un trentello, costruito il 7/11 da 2 punti, il 5/8 da 3 e il 3/3 ai liberi. Ai punti firmati aggiunge 15 rimbalzi e 7 falli subiti: valutazione finale da 42. Esordio splendido per Green, debutto di valore per tutto il roster biancoverde. Norris Cole realizza 21 punti e smazza 13 assist. Doppia cifra, in termini di punti, anche per Demetris Nichols (15), Matt Costello (12) e Keifer Sykes (11). A Cantù non bastano i 19 punti di Udanoh e i 17 di Gaines con Blakes da 14 punti e Mitchell da 10.

Parziali di 32-20, 26-26, 22-19 e 18-16. Vittorie per Avellino in tutti i quarti. La Scandone, avanti già in doppia cifra al 10', sfiora i 60 punti al termine del primo tempo (58-46 al 20'). Equilibrio negli ultimi due parziali per vivere in gestione un successo meritato. Avellino ha già lo sguardo rivolto alla prima trasferta europea. Martedì, i lupi affronteranno in Russia il Nizhny Novgorod.

