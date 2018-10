Scandone, domani c'è la Virtus dell'ex Sacripanti senza Qvale Il coach canturino ha parlato del suo ritorno ad Avellino. V nere senza il centro titolare

di Carmine Quaglia

“Ad Avellino ci aspetta una partita di livello altissimo, e in campo ci saranno giocatori che fino alla passata stagione non si vedevano in Italia. La Sidigas ha tenuto giocatori solidi, uomini che conosco bene come N’Diaye, Filloy, D’Ercole. E’ un campo difficile, il pubblico si fa sentire molto e c’è tanta attesa”. Parole di Stefano Sacripanti dalla conferenza stampa tenuta in mattinata. Il tecnico della Virtus Segafredo Bologna ha presentato la sfida di domani, il suo ritorno ad Avellino, per affrontare la Sidigas, lasciata dopo un triennio di record societari, ma in cui è mancato l'acuto, la conquista di un trofeo.

Le V nere arriveranno in Irpinia senza Brian Qvale: "Andiamo ad Avellino senza Brian Qvale, il nostro capitano - ha spiegato Sacripanti che inserirà a referto Gora Camara - Lo ha fermato una contrattura muscolare, che all’inizio ci sembrava una cosa molto banale. Non partirà, preferiamo che recuperi con gradualità. Sarà un’assenza, ma andiamo a giocare una partita di mentalità e non cerchiamo alibi”.

Il ritorno ad Avellino - “Sarà una gara particolare, non lo nascondo. Contro una squadra e un club a cui sono affezionato, e davanti ad un pubblico che mi ha dato tanto, Non sempre è facile scindere il lavoro dagli affetti, e io amo vivere la realtà in cui sto lavorando. Dalla palla a due, comunque, sarà partita e ci concentreremo tutti su quella. Nella mia prima stagione ad Avellino, a Natale ero a rischio taglio, poi inanellammo 15 successi in fila. Abbiamo giocato tre finali, portato più di quattromila avellinesi al Forum per quella di Coppa contro Milano. Il rimpianto? Non aver mai alzato un trofeo, perché tutte e tre le volte abbiamo trovato squadre che hanno fatto un po’ meglio di noi. Ma è indubbio che abbiamo fatto un bel percorso”.

La Scandone e la Virtus si sono già sfidate nella pre-season, ad Olbia - “Abbiamo incontrato la Sidigas in prestagione, e qualche indicazione l’abbiamo avuta. E’ una squadra costante nella sua pallacanestro, viaggia col 65 per cento da due e il 40 da tre, Per il tipo di gioco che fa, 12 perse a gara non sono tante. E ha individualità che possono risolvere la partita. Giocatori veri: l’anno scorso uno come Norris Cole in Italia non l’ho visto”.