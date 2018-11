Filloy vince l'Oscar del Basket come miglior cestista italiano Premio Reverberi: titolo di miglior giocatore al play/guardia della Sidigas Avellino

di Carmine Quaglia

Ariel Filloy trionfa agli "Oscar del Basket" - Premio Reverberi: il play/guardia della Sidigas Avellino è il miglior giocatore italiano della stagione 2017/2018. La Commissione di Giuria, convocata in mattinata a Quattro Castella, ha deciso di premiare il nativo di Cordoba, naturalizzato italiano. Martina Fassina, guardia 19enne del Familia Schio e della Nazionale Under 20, è, invece, la miglior giocatrice italiana. Titolo di miglior coach dell'ultima stagione per Andrea Diana, tecnico della Leonessa Brescia. Manuel Mazzoni è il miglior arbitro 2017/2018. Il personaggio dell'anno è il presidente di Legabasket, Egidio Bianchi. Andrea Pecchia del Treviglio è miglior giovane di Serie A2. Il premio speciale FIP è stato assegnato alla Lupebasket di San Martino Lupari, mentre il "Piccinini" è andato all'allenatrice Mariella Iotti. Filloy sarà premiato lunedì 18 febbraio 2019 nella Tenuta Venturini-Baldini di Quattro Castella, all'indomani della finale di Coppa Italia. L'evento tricolore si disputerà a Firenze da giovedì 14 a domenica 17 febbraio.