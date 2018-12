Scandone: ritiro ad Agropoli per la massima concentrazione Da domani nel Cilento. Under 18 qualificata alla fase finale della Next Gen Cup

di Carmine Quaglia

Ripresa degli allenamenti per la Sidigas Avellino che attende il rientro di Ariel Filloy dalla Nazionale. Ieri sera, a Danzica, l'Italbasket è stata sconfitta dal Polonia in modo netto: 94-78 con un primo quarto da 31-18 ha praticamente segnato la sfida con gli azzurri a caccia della rimonta negata anche dal 21-13 dell'ultimo periodo di gioco. E' volato via così il primo match point per la qualificazione al Mondiale Cinese del 2019. Filloy ha realizzato 8 punti (3/6 al tiro) e smazzato 3 assist in quasi 20 minuti di impiego. La settimana di allenamenti della Scandone, verso il ritorno in campo, è connotata da un deciso cambio di programma: ripresa al PalaDelMauro in giornata, da domani fino a venerdì lupi in ritiro ad Agropoli.

Demetris Nichols, Matt Costello e Luca Campogrande svilupperanno sedute di lavoro differenziato che garantiranno la "riaggregazione progressiva" (così si legge nel comunicato diffuso dal club biancoverde). Per la Sidigas la novità del ritiro nel Cilento per cercare la massima concentrazione: domenica, alle 17, la prossima gara di campionato, contro la VL Pesaro al PalaDelMauro, mercoledì 12, alle 20.30, sempre tra le mura amiche, la sfida di Champions League contro il Nizhny Novgorod. Sul mercato, è attesa per la definizione dell'accordo con Patric Young, l'ulteriore scommessa della Sidigas nell'ottica di rilancio di un giocatore fermo da più di 12 mesi.

Next Gen Cup - La formazione Under 18 della Sidigas Avellino si è qualificata alla fase finale del torneo giovanile riservato alle rappresentative dei team di Serie A. Secondo posto nel gruppo C, utile per il passaggio del turno. A Bologna, i lupacchiotti di coach Davide Gabriele ha superato, nell'ultimo atto, l'Happy Casa Brindisi (89-63): la vittoria decisiva per l'accesso alla fase finale. Karim Idrissou, già componente del roster di prima squadra, è stato premiato come miglior rimbalzista. La seconda parte della Next Gen Cup sarà disputata al MandelaForum di Firenze, in concomitanza con le Final Eight di Coppa Italia. Giovedì 14 e venerdì 15 febbraio, le 8 squadre (Avellino, Varese, Cantù, Trentino, Trieste, Pesaro, Pistoia e Reggio Emilia) si affronteranno in 2 gironi round robin. Sabato e domenica, la Final Four. L'ultimo atto della competizione Under disputerà poche ore prima della finale di Coppa Italia.

“Siamo contentissimi perché era un obiettivo importante per il nostro settore giovanile. - ha spiegato Rodolfo Robustelli, responsabile del settore giovanile della Sidigas - Questa è la prima edizione della Next Gen Cup ma ci tenevamo a fare bene, il format è interessante e ha una ribalta importante a livello nazionale. Noi abbiamo svolto un ottimo lavoro nonostante le due sconfitte, giocando tutte le partite punto a punto e dimostrando di potercela giocare fino alla fine contro squadre che sulla carta sembravano più attrezzate di noi. Siamo ovviamente contenti per Karim, premiato come miglior rimbalzista del torneo; ottime anche le prestazioni di Bianco e Caggiano, che è stato una bella rivelazione per noi, oltre che di Sabatino. Ringraziamo inoltre la Fortitudo per il prestito dei due ragazzi, Marco Prunotto e Matteo Zanetti, che hanno fatto parte del nostro gruppo in questa avventura”.

“La Next Gen Cup è una manifestazione che vede la partecipazione di tanti addetti ai lavori: grandissima iniziativa della Legabasket. - ha affermato, invece, il coach dell'Under, Davide Gabriele - Ringrazio i miei ragazzi perché in condizioni fisiche veramente precarie, soprattutto per alcuni di loro, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo giocando con grande orgoglio. Ringrazio l’Ingegner Gianandrea De Cesare e Nicola Alberani, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile, lo staff della Serie A, perché è merito loro se molti dei ragazzi sono a questo livello, e tutta la mia squadra: Francesco Mollica, Simone Casorelli, Francesco Cavaliere, Massimo Picariello e Beppe Adamo, per questi due giorni di lavoro intensissimi. A febbraio andremo a giocarci questa bella Final Eight a Firenze: sognare non costa nulla”.