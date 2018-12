Scandone: Nichols, rientro lampo. Chance di impiego con Pesaro Lupi in ritiro ad Agropoli. Via alla prevendita per Sidigas Avellino - VL Pesaro

di Carmine Quaglia

Con l'arrivo di Norris Cole si completa il rientro alla base per il roster della Sidigas Avellino. Ad Agropoli, la squadra irpina sosterrà un mini-ritiro: fino a venerdì, al PalaDiConcilio, l'occasione per lavorare su diversi spunti tecnici e tattici come in off-season. I tanti infortuni e il ritmo di due gare a settimana hanno negato la cura di diversi dettagli. Al rientro dalla sosta Nazionali, con l'assenza del turno di Champions League, consente maggior gestione a coach Nenad Vucinic.

Alla ripresa, subito Demetris Nichols sul parquet. Solo 10 giorni fa, a poche ore dalla sfida Avellino-Venezia, un comunicato della Sidigas Avellino paventava il rischio concreto di una lunga assenza dell'ala di Boston (6/8 settimane). Con gli esami strumentali negli States, lo scenario si modifica in positivo per la Scandone. Nichols potrebbe addirittura calcare il campo da gioco nella sfida di domenica contro Pesaro. Per Patric Young è solo attesa dell'annuncio: il centro ex Olympiacos e Milano, inattivo da oltre 12 mesi, è l'ulteriore scommessa del ds, Nicola Alberani, e della proprietà Sidigas che, però, confida nelle referenze ottenute e nella ripresa immediata del lungo di Jacksonville per non replicare quanto accaduto con Shane Lawal, mai realmente pronto a riproporre sul parquet quanto fatto prima del lungo periodo di stop.

Vucinic ha ritrovato Luca Campogrande dopo il percorso di recupero sostenuto a Forlì, ma ha ancora un dubbio dal nome Matt Costello. La caviglia destra tormenta il centro di Linwood: si confermano i 40 giorni di stop, immaginati subito dopo la distorsione rimediata ad inizio novembre nel match con Trento.

Verso Avellino-Pesaro - In giornata ha preso il via la vendita dei biglietti per la gara presso il botteghino sito al PalaDelMauro di Avellino, presso i punti vendita autorizzati VivaTicket e sul relativo sito.

I prezzi dei tagliandi: tribune VIP 120 euro, tribune inferiori 45 euro, tribune superiori 30 euro, distinti 20 euro, curve 14 euro.

Orari della biglietteria: fino a sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 15 fino ad inizio gara.