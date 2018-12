Scandone, torna il "Teddy Bear Toss" nella gara con Pesaro RIecco l'iniziativa benefica con il lancio dei peluche sul parquet del PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino rilancia l'iniziativa benefica del "Teddy Bear Toss" per la gara casalinga, in programma domenica, alle 17, al PalaDelMauro, che vedrà i lupi di coach Nenad Vucinic sfidare la VL Pesaro. "Porta anche tu un peluche e contribuisci a regalare un Natale di gioia ai bambini ricoverati negli ospedali del nostro territorio": si legge nel comunicato diffuso dal club biancoverde che ha anche ricordato le regole per la corretta riuscita dell'iniziativa.

"Il peluche deve essere morbido, in modo tale da evitare di ferire qualcuno durante il lancio dello stesso. Il peluche va lanciato dopo il primo canestro della partita su azione (canestro da 2 o 3 punti) di una delle due squadre. Se il primo punto avviene da tiro libero, NON tirate i peluche e attendete il primo canestro dal campo. E' fondamentale prestare attenzione a non colpire gli altri spettatori durante il lancio: se il vostro peluche non dovesse raggiungere il campo, non temete, sarà il personale della Sidigas a raccoglierlo. I peluche saranno raccolti e radunati dal personale della Sidigas".