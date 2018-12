Young: "Grazie Avellino. Non ti deluderò" Le prime parole del nuovo giocatore biancoverde tramite social

di Carmine Quaglia

"E' tempo di andare. Non credereste alla mia storia se ve la raccontassi. Stesso io farei fatica a crederci. E' stata una odissea arrivare fin qui. Ma servo un Dio che si prende cura di chi lo ama. Non vedo l'ora di vedere cos'altro ha in serbo per il mio futuro, ma per ora dico: grazie alla Sidigas avellino per questa opportunità. Non vi deluderò": queste le prime parole, da giocatore biancoverde, di Patric Young. Foto in partenza dall'Aeroporto Internazionale di Jacksonville per il centro della Florida, in partenza per l'Italia. Domani, Young sosterrà le visite mediche.