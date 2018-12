La Scandone abbraccia Patric Young: ecco il centro ad Avellino Prime immagini del lungo di Jacksonville in Irpinia nel corso di "SottoCanestro"

di Carmine Quaglia

Mani rivolte alla camera, mano destra a battere il petto e lo stemma della Scandone e con i muscoli in bella vista, di carica verso quello che è l'ingresso nella sua nuova casa sportiva, il PalaDelMauro. Ecco Patric Young all'arrivo ad Avellino. Dalla giornata di ieri, il centro di Jacksonville è ufficialmente un nuovo giocatore della Sidigas. E' la nuova sfida, l'ulteriore scommessa di Nicola Alberani e della dirigenza irpina. Nel primo pomeriggio, Young ha sostenuto le visite mediche per poi raggiungere i compagni di squadra che hanno sviluppato la seduta di allenamento. Riposo dopo il lungo viaggio: primo ingresso, poi l'uscita dal palazzetto per i primi obblighi all'arrivo in Irpinia e il rientro al Del Mauro alle 17.15. Il lungo ex Galatasaray e Olympiacos ha fatto conoscenza con la struttura sportiva biancoverde. Domani, alle 10.15, presso la sala stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Young, alla vigilia del match Avellino-Pesaro. La Scandone abbraccia il pivot della Florida che non può essere schierato domenica contro la Vuelle, ma che potrebbe già entrare nel roster in occasione di Avellino - Nizhny Novgorod, in programma mercoledì e valida per l'ottava giornata di Basketball Champions League.

Le immagini di Young all'ingresso del PalaDelMauro nel corso di "SottoCanestro" alle 21 sul canale 696 TV OttoChannel.