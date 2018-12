Pesaro indomita, Avellino rischia ma vince: 82-81 Equilibrio massimo al PalaDelMauro. La Sidigas ritrova il successo

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Pesaro opera il sorpasso al 34' con Mockevicius. In uscita dal minuto di sospensione, Avellino torna avanti (75-73 al 34'). Punto a punto che si conferma: Nichols risponde a Blackmon (82-79 al 38'). La Scandone è sul +1 a 43 secondi dal termine dopo la realizzazione di Mockevicius. Avellino difende in modo deciso sui 24 secondi. Infrazione biancorossa: 82-81, 4 secondi dal termine. Brividi in rimessa, ma Nichols fa scorrere i secondi. La Sidigas batte Pesaro con il finale di 82-81.

Terzo quarto - Hamady N'Diaye viene innescato in più occasioni e diventa protagonista per il 63-61 al 27'. Cole va con decisione nel pitturato e appoggia da sotto. Poco dopo, in transizione, tripla di Filloy per il +7 biancoverde. Pesaro limita il divario in lunetta (70-65 al 30').

Secondo quarto - Pesaro vola sul +6 al 12' costringendo Vucinic al time-out. Sykes cresce nella frazione e regala, da oltre l'arco, il 38-36 al 16'. Blackmon garantisce il vantaggio ospite all'intervallo lungo (46-49 fine primo tempo).

Primo quarto - Al canestro di Murray, ecco il Teddy Bear Toss, il lancio di peluche, dagli spalti al parquet, che saranno consegnati ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Avellino e provincia. Equilibrio con alcuni strappi da una parte e dall'altra. Parziale di 25-25 al primo intervallo: 8 punti per Filloy, 5 per Nichols e Cole. Per Pesaro doppia cifra per Murray (11).

Pre-gara - Avellino ritrova Demetris Nichols e recupera Luca Campogrande: l'ex Montegranaro sembra destinato finalmente all'esordio ufficiale in canotta Sidigas. L'ultimo acquisto biancoverde, Patric Young, seguirà il match da bordocampo. Matt Costello è l'unica vera assenza per il roster della Scandone che sfida la Vuelle, reduce da 3 vittorie consecutive.