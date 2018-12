Vucinic: "Tornati sui giusti binari. Nichols è una roccia" Sidigas Avellino - VL Pesaro 82-81: il commento post-gara del coach biancoverde

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ritrova il successo. Pesaro va ko solo dopo un finale da brividi e con una difesa forte del quintetto irpino sull'ultimo possesso marchigiano. Demetris Nichols, con 20 punti, 7 rimbalzi, per una valutazione da 21, è stato il leader biancoverde nella vittoria sulla Vuelle: "Come si è potuto vedere, quella di stasera è stata una partita molto difficile. - ha spiegato Nenad Vucinic nel post-gara - Abbiamo avuto la possibilità, in un paio di occasioni, di scappare nel punteggio e poterla vincere agevolmente ma dobbiamo dare i giusti meriti a Pesaro, squadra giovane e talentuosa, molto forte in fase offensiva e che ci ha messo in difficoltà con la zona nel finale: questo è sicuramente un aspetto su cui dovremo lavorare. - ha aggiunto il coach della Scandone - Tornare alla vittoria era la cosa più importante dopo la sosta e l'abbiamo fatto: siamo contenti di questo ma ovviamente siamo consapevoli che sappiamo giocare meglio di così e sicuramente lo faremo, dobbiamo ritrovare il giusto ritmo. Siamo contenti di dove siamo adesso, siamo tornati sui giusti binari dopo la disastrosa sconfitta contro Venezia e vogliamo fare lo stesso mercoledì in Coppa per riscattare la partita persa contro il Ventspils".

Il rientro di ulteriori pedine in rotazione - "Il prossimo step è quello di integrare i giocatori che stanno tornando dagli infortuni, come Campogrande, che ha fatto solo due allenamenti prima di oggi, Costello e Young. Patric ancora non si è allenato con la squadra, lo farà domani e martedì, e c'è una possibilità che mercoledì in Champions possa essere della partita. Siamo molto contenti per il rientro di Nichols: è una roccia, il giocatore più solido che abbiamo, che fa tantissime cose che nelle statistiche non si vedono. Ci siamo preoccupati tanto quando si è infortunato ma adesso dobbiamo ringraziarlo per la sua grande forza di volontà e perché ha deciso di giocare nonostante il dolore".