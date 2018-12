Cavaliere: "Con il Nizhny gara preziosa per il pass ottavi" Verso Sidigas Avellino - Nizhny Novgorod: domani la sfida di Champions League al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

"La partita contro Novgorod si preannuncia molto dura in quanto anche per loro, come per noi, ogni match è determinante ai fini della qualificazione alla seconda fase di Champions, visto il grande equilibrio che regna nel Gruppo A". Domani, alle 20.30, la Sidigas Avellino ospiterà i russi del Nizhny Novgorod per l'ottava giornata del girone A di Basketball Champions League. In campo europeo, la Scandone è chiamata a riscattare lo stop casalingo rimediato contro il Ventspils prima della pausa Nazionali. La gara di domani è stata presentata dall'assistant coach biancoverde, Francesco Cavaliere: "Dal punto di vista offensivo, il Nizhny fa del pick and roll e del gioco in transizione la sua arma principale; nell'altra metà campo, invece, difendono con molta durezza e aggressività. - ha spiegato Cavaliere - Il loro roster è ampio e di buon livello con degli elementi molto validi: Perry, il loro play e riferimento offensivo, oltre che motore del proprio gioco, molto bravo in campo aperto ed in pick and roll; Odom, l'ala forte, giocatore molto atletico e capace di giocare sia fronte che spalle a canestro; sempre nel settore dei lunghi c'è poi Dragicevic, giocatore di grande esperienza, molto solido e bravo nel posizionamento difensivo e, in attacco, abile in post basso; nello spot di 'cinque' escono inoltre dalla panchina sia Popov che Toropov, giocatori solidi e duri; validi anche i loro esterni dalla panchina: il loro ultimo acquisto, Govens, insieme a Uzinskii, Komolov e Czerapowicz, molto efficaci nel tiro dal perimetro. Affronteremo il Novgorod consapevoli dei nostri mezzi e dei nostri progressi a partire dall'inizio del campionato: sarà una partita importante, come lo saranno tutte da ora in avanti nel girone di ritorno di Champions League. Giocheremo con tutta la determinazione possibile per cercare di ottenere il successo davanti al nostro pubblico e mettere un mattoncino ai fini della qualificazione al turno successivo".

Focus sul Nizhny Novgorod - Nel confronto tra le due squadre si riparte dal 100-93 con vittoria di Avellino dopo due tempi supplementari nella prima gara del girone. I russi hanno un record di 3 vittorie e 4 sconfitte, l'ultima prima della pausa, in casa contro il Ludwigsburg (74-76). In VTB League, il Nizhny occupa il terzultimo posto della classifica (2 vittorie in 8 gare).