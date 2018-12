Scandone, lavori PalaDelMauro: le gare casalinghe sono salve Restyling con lavori esterni da gennaio: nessun rischio campo neutro per la Scandone

di Carmine Quaglia

Questa mattina, nuovo incontro tra le parti interessate, non a Palazzo di Città, bensì al Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" e, questa volta, la riunione ha sortito l'ultimo passo nella questione "restyling Universiadi 2019" per l'impianto sportivo irpino. Al PalaDelMauro, incontro tra il dirigente ai lavori del Comune di Avellino, Luigi Cicalese, il responsabile Unico del Procedimento, il responsabile della sicurezza del palasport, l'ingegnere Raffaele Verdicchio, e i rappresentanti della ditta Cacedir, aggiudicataria del progetto di riqualificazione della struttura. Firma sul verbale per la definitiva consegna con il cantiere che si aprirà nei primi giorni del nuovo anno. Gennaio sarà, quindi, il mese dell'avvio lavori, esclusivamente esterni. Arriva la conferma anche in tal senso che evita alla Scandone il brivido di dover giocare gare casalinghe in campo neutro nella seconda parte di stagione. Per la ristrutturazione interna, sarà poi definito un iter diverso rispetto alle previsioni estive.