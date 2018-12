Trieste-Avellino, l'ultima di Silins con il "Teddy Bear Toss" Dopo il PalaDelMauro, l'iniziativa benefica andrà in scena anche al PalaRubini

Domani, alle 20.45, al PalaRubini - Allianz Dome, la Sidigas Avellino sarà ospite dell'Alma Trieste. La squadra giuliana ha ottenuto 4 successi, tutti casalinghi: riprova dell'impatto interno per il team di coach Eugenio Dalmasson: "Abbiamo avuto la fortuna di ritrovare anche Arturs Strautins. - ha spiegato il tecnico dell'Alma nel pre-gara - Stiamo lavorando in condizioni sempre migliori e ovviamente a beneficiarne è la qualità del lavoro. Possiamo dire di essere contenti della settimana fatta fino a questo momento, ora vediamo di completare questi ultimi due allenamenti al meglio”.

Dalmasson presenta Avellino - "Gli irpini sono una delle squadre che negli ultimi anni si sono collocate sempre ai vertici del campionato, oltre a partecipare con buonissimi risultati alle coppe europee. Si tratta di un club oramai affermatosi ad altissimo livello e per noi sarà l’inizio di un tour de force, con diversi incontri nel giro di pochissimi giorni contro le “big” del campionato: Avellino è una di queste e credo che il pubblico di Trieste avrà modo di vedere sul parquet dei giocatori di assoluto livello. Parliamo dell’ultimo innesto Patric Young, ma anche di Norris Cole, uno che ha vinto due titoli NBA pochi anni fa; sono giocatori spettacolari e assisteremo certamente a una buona partita. Starà a noi essere capaci di recitare da degni rivali di una squadra molto forte”.

L'addio di Silins al termine della gara - "Domenica sarà l’ultima partita di Ojars Silins con noi. Un ragazzo che finora si è dimostrato veramente bravo a livello professionale e come persona. Da lunedì le nostre strade si divideranno e noi andremo a valutare quello che il mercato ci metterà a disposizione, ma per il momento la testa deve essere concentrata sull’incontro di domenica. Dalla sera dopo la partita, cominceremo a lavorare anche sull’aspetto del mercato”.

Trieste saluterà, quindi, il lettone cercato da Avellino quando l'infortunio alla caviglia sembrava costringere Demetris Nichols ad un lungo stop. Dopo il PalaDelMauro, ancora l'Allianz Dome è pronta per il "Teddy Bear Toss". Al primo canestro del match, sarà lancio di peluche dagli spalti al parquet. Anche per Avellino possibilità di rotazioni non solo tra stranieri. Patric Young resterà nel referto al posto di Matt Costello, ancora infortunio. Possibile turnover anche tra gli italiani.

Foto: pagina ufficiale Facebook Alma Pallacanestro Trieste