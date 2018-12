Scandone, altro che riscatto: Trieste travolge Avellino (-46) Sidigas mai in partita: l'Alma domina e decreta ufficialmente la crisi biancoverde (110-64)

Fugati gli ultimi dubbi: la gara del PalaRubini certifica, una volta di più, la crisi della Sidigas Avellino. Crisi tecnica, fisica e mentale per la squadra di coach Nenad Vucinic che praticamente non scende in campo all'Allianz Dome. L'Alma Trieste domina la scena sin dal primo minuto: parziali di 33-21, 22-11, 30-20 e 26-12 per il complessivo 110-64. Per la Scandone, ecco il mortificante -46 al termine della gara. Il team irpino viene semplicemente travolto: numeri impietosi nelle voci statistiche. Trieste vince su tutta la linea, tracciata dal referto di fine match. Avellino si presenta senza gli infortunati Lorenzo D'Ercole e Matt Costello, ma le due assenze sono l'aspetto negativo miminale rispetto al totale naufragio biancoverde in terra giuliana. Doppia cifra per Hamady N'Diaye e Caleb Green. Per l'Alma sono ben 6 gli uomini a superare quota 10 per punti realizzati: Knox, Wright, Fernandez, Silins e l'ex Cavaliero. Distribuzione per tiri aperti, accelerazioni nel momento opportuno, controllo delle operazioni per stravincere contro una Sidigas che subisce di tutto senza il minimo sussulto di risposta. Costante ricerca della giocata individuale che si ripresenta al PalaRubini e, al 15', anche un segnale particolare: quattro cambi in un amen da parte di Vucinic. Il coach serbo-neozelandese richiama Filloy, Young, Nichols e Spizzichini inserendo Green, Cole, N'Diaye e Campogrande. Sul finale di gara, i primi 2 punti in canotta Scandone per l'esterno capitolino: l'esordio più amaro nel -46 che segna la stagione irpina dopo il -30 con 49 punti segnati, prima della sosta, con Venezia e dopo il -21 di Champions con il Nizhny (secondo stop di fila in Europa).

Legabasket Serie A - Decima Giornata (PalaRubini-Allianz Dome, Trieste)

Alma Trieste - Sidigas Avellino 110-64

Parziali: 33-21, 22-11, 30-20, 26-12

Trieste: Coronica 2, Strautins 7, Da Ros 2, Cavaliero 11, Cittadini 4, Knox 21, Wright 19, Peric 4, Sanders 13, Silins 11, Fernandez 12, Mosley 4. All. Dalmasson.

Avellino: Nichols 8, Bianco ne, Spizzichini 5, Cole 8, Campogrande 2, Sykes 7, Campani, Filloy 6, Green 13, Young, N'Diaye 15, Guariglia ne. All. Vucinic.

Arbitri: Sahin, Vicino, Vita.