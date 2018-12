Trieste-Avellino 110-64, Vucinic: "Prestazione disgustosa" Il commento post-gara del coach della Sidigas dopo la disfatta in terra giuliana

"Prima di tutto complimenti a coach Dalmasson e all'Alma Trieste per l'ottima performance e per aver conquistato la vittoria. La nostra partita è stata, invece, disgustosa e dobbiamo pensare immediatamente a come poter rimediare: non è tanto la sconfitta in sé per sé, quanto il modo in cui è arrivata". Sono le parole rilasciate, al termine della gara, da coach Nenad Vucinic. Mastica amarissimo il tecnico della Scandone dopo la disfatta, rimediata ieri sera, dai biancoverdi sul parquet dell'Alma Trieste. Finale di 110-64, il -46 a confermare la crisi irpina con l'assenza totale di una risposta allo strapotere giuliano: "E' difficile fare qualsiasi tipo di commento dopo una prestazione del genere e dopo aver perso con uno scarto di 46 punti. - ha aggiunto Vucinic - Abbiamo fallito in tutti gli aspetti del match. Non abbiamo messo intensità difensiva, mentre in attacco abbiamo preso pessime decisioni, che ci hanno portato a segnare solo 64 punti: è imbarazzante e dobbiamo risalire alle ragioni che ci hanno portato a giocare in questo modo. Siamo la stessa squadra che qualche settimana fa ha vinto partite difficili convincendo, dobbiamo analizzare bene la partita di stasera e da domani si ricomincia". E mercoledì, al PalaDelMauro, arriverà il Ludwigsburg. Avellino dovrà scuotersi in fretta per non rischiare di compromettere il passaggio del turno nella coppa continentale.