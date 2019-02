Sidigas di cuore e di orgoglio, ma vince Brindisi 92-95 FInal Eight, Firenze si conferma amara. Alla Scandone non basta un terzo periodo da record

La Sidigas Avellino ci prova, va oltre le difficoltà, le assenze e un primo quarto negativo. Va sotto di 19 nel primo tempo, ma con un terzo quarto stratosferico (40-22) costruisce anche il +16, ma la stanchezza e il riequilibrio di Brindisi costano carissimo nel finale. L'Happy Casa strappa il pass semifinale. Risultato di 92-95 e il team dell'ex Frank Vitucci affronterà, domani, il Banco di Sardegna Sassari che ha battuto l'Umana Venezia. Fatale l'errore all'ultimo tiro di Keifer Sykes, autore di 23 punti. Non bastano i 19 di Caleb Green e Ariel Filloy e i 14 di Demonte Harper. Dall'altra parte, Adrian Banks ne realizza 26 e chiude il match con il rimbalzo e il contropiede per completare il successo in schiacciata. Altro splendido protagonista per la Stella del Sud è John Brown (22 punti).

LegaBasket Serie A - Coppa Italia Final Eight

Quarto di Finale (MandelaForum, Firenze)

Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi 92-95

Parziali: 12-28, 28-19, 40-22, 12-26

Avellino: Green 19, Nichols ne, Filloy 19, Campani 4, Sabatino ne, Silins 5, Campogrande, Harper 14, D'Ercole, Sykes 23, Spizzichini, N'Diaye 8. All. Vucinic.

Brindisi: Banks 26, Rush 10, Gaffney 7, Zanelli, Orlandino ne, Moraschini 9, Walker 11, Cazzolato, Wojciechowski 2, Chappell 8, Taddeo ne, Brown 22. All. Vitucci.

Arbitri: Filippini, Vicino, Giovannetti.

La cronaca di Avellino-Brindisi, il quarto di finale di Coppa Italia.

Ultimo quarto - Parziale di 5-0 per l'Happy Casa, time-out Sidigas (80-74 al 31'). Tripla di Harper, risposta da oltre l'arco di Rush. Ancora Rush per la parità a quota 85. N'Diaye realizza da sotto, Banks segna e subisce fallo per l'87-88 al 38'. Rush commette fallo a gioco fermo: antisportivo fischiato allo svedese: 1/2 per Sykes. 2/2 per Green. Chappell va a segno e subisce fallo, N'Diaye appoggia da sotto il 92-91. Sykes si fa stoppare sul tentativo al tiro. Banks va di passaggio schiacciato e perde palla. Restano 21 secondi dal termine con il +1 di Avellino. Chappell subisce fallo: liberi a segno per il 92-93 Brindisi. Avellino ci prova con Sykes. Ferro e rimbalzo per Brindisi con Banks a scappare in contropiede bruciando gli istanti finali: 92-95 il finale.

Terzo quarto - Brindisi si affida a Brown, Avellino trova il sorpasso con N'Diaye e le triple di Sykes e Filloy (52-51 al 22'). Sykes e Chappell: botta e risposta per un grande match. Silins in transizione, Green e Sykes con un talento che va oltre la forzatura: la Sidigas vola incredibilmente sul +8 (67-59 al 26'). La Scandone sta scrivendo un quarto mostruoso: bombe su bombe per i lupi. Filloy firma il +16, quando nel primo tempo era sotto di 19 (78-62 al 28'). Banks accorcia il divario con Brown. Avellino firma 40 punti nel solo terzo periodo. Filloy, con un 2/2 ai liberi, finalizza l'80-69 per la chiusura del terzo quarto.

Secondo quarto - La Scandone sembra iniziare meglio la seconda frazione. Soluzioni più pulite, Green realizza, ma perde l'uomo dall'altra parte. Harper legge male l'attacco e concede il secondo canestro consecutivo a Banks. Brindisi vola sul +19 e Vucinic è costretto ad un nuovo time-out (17-36 al 13'). Schiacciata di N'Diaye, bomba di Sykes: Avellino piazza un break per il 24-36 al 14'. Harper vola in doppia cifra personale e ricuce fino al -8, Brindisi rinnova il +10 (34-44). Harper è decisivo per riportare Avellino fino al -7 al 20' (40-47).

Primo quarto - Prime battute di studio, poi tripla di Gaffney e gran giocata da sotto di Brown e Brindisi firma il +7: time-out Avellino sul 4-11 al 4'. Brown domina la scena nel primo quarto. La Sidigas attacca male. Solo forzature offensive. Doppia cifra di vantaggio creata al 6' e confermata per il primo intervallo: 12-28.

Pre-gara - Tutto pronto per la palla a due dell'ultimo quarto di finale tra la Sidigas Avellino e l'Happy Casa Brindisi. La vincente affronterà il Banco di Sardegna Sassari che ha battuto l'Umana Venezia. Clamoroso quanto accaduto nella sfida delle 18 con i sardi sotto di 20 e capaci di ribaltare il match con il gancio di Cooley sul finale della gara, ad un secondo dal termine.

LegaBasket Serie A - Coppa Italia Final Eight

Quarto di Finale (MandelaForum, Firenze)

Umana Venezia - Banco di Sardegna Sassari 88-89

Parziali progressivi: 29-20, 57-41, 75-66

Venezia: Tonut 20, Watt 16, Bramos 14

Sassari: Pierre 24, Smith 15, Thomas 14, Cooley 13