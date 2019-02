Vucinic: "L'ultimo possesso? Giusto farlo gestire a Sykes" Final Eight, il commento post-gara del tecnico della Scandone dopo il ko contro Brindisi

Tanto amaro in bocca per la Sidigas Avellino. Come in Champions League, l'ultimo tiro dice di no alla Scandone. Solo il ferro per Keifer Sykes e i biancoverdi escono al primo turno di Coppa Italia per la terza stagione consecutiva. Ecco il commento di coach Nenad Vucinic nel post-gara, al MandelaForum di Firenze: "Complimenti a Brindisi per la vittoria, noi siamo chiaramente dispiaciuti e amareggiati per com'è andata. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Abbiamo giocato bene ma adesso purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è pensare al campionato. Abbiamo avuto un avvio di partita lento, facendo tuttavia bene dal punto di vista offensivo ma con qualche disattenzione di troppo in difesa. Le palle perse hanno rappresentato sicuramente un problema, specialmente nel primo quarto, dove abbiamo concesso tanti contropiedi ad una squadra di transizione com'è Brindisi. Abbiamo perso la concentrazione: eravamo in vantaggio di 16 punti e dobbiamo imparare a gestire momenti come questi mantenendo la calma".

Sull'ultimo tiro: "L'ultimo possesso di Sykes? Sono convinto che sia stato giusto farlo gestire a lui. - ha aggiunto Vucinic - Il suo ritmo partita è stato interrotto dal quarto fallo commesso, che lo ha costretto a stare seduto in panchina per troppi minuti in un momento in cui era in palla".

Il dispiacere per il finale: "Nonostante tutto, abbiamo mostrato di essere una buona squadra e ci sono degli aspetti positivi da tenere in considerazione, su cui adesso non riusciamo a concentrarci a causa della delusione: come ad esempio alle performance di Harper e Filloy, che sono incoraggianti e ci fanno ben sperare per il futuro".