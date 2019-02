Cremona-Brindisi, ecco la finale della Coppa Italia 2019 La Vanoli vola battendo la Virtus. L'Happy Casa vince ancora di misura: battuta Sassari

La Vanoli Cremona e l'Happy Casa Brindisi sono le finaliste della Coppa Italia 2019. Come nella passata edizione, Firenze riserverà una nuova iscrizione all'albo d'oro della competizione tricolore. Sarà la prima finale per entrambe le società.

La Vanoli stende la Segafredo Virtus Bologna con il risultato di 102-91. Decisivo il secondo quarto con il 38-24 per il team di Meo Sacchetti che vince per la terza volta consecutiva contro il roster di Stefano Sacripanti. Come nel 2018, colui che è anche c.t. della Nazionale Italiana ferma la corsa dell'ex tecnico di Avellino. Irreale la prova di Travis Diener, autore di 26 punti (6/9 da 3), coadiuvato da Mangok Mathiang e da Andrew Crawford, protagonisti con un bottino personale da 19 punti. Pietro Aradori pareggia la prova di Diener, ma non basta alla Virtus che trova un Kevin Punter da 19 punti.

Nuova vittoria di misura per l'Happy Casa Brindisi che, dopo aver battuto la Sidigas Avellino, supera anche il Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 86-87. Ritmi alti per il 46-54 al 20' con la Stella del Sud capace di strappare fino al +14 al 30'. I sardi, guidati in panchina da Gianmarco Pozzecco, sfiorano una nuova impresa, rientrando fino al -1. John Brown si conferma con altri 20 punti. Riccardo Moraschini ne realizza 18. Jeremy Chappell sale in cattedra nel finale con una tripla pazzesca e firma 18 punti in serata. Jaime Smith, Justin Carter, Dyshawn Pierre e Jack Cooley lottano fino alla fine, ma Sassari si ferma in semifinale. Alle 18, sarà atto conclusivo con la finale tra Cremona e Brindisi al MandelaForum di Firenze. Ritorno in finale, al pari di Adrian Banks, per Frank Vitucci.

LegaBasket Serie A - Coppa Italia Final Eight

Semifinale (MandelaForum, Firenze)

Vanoli Cremona - Segafredo Virtus Bologna 102-91

Parziali progressivi: 21-20, 59-44, 75-68

Cremona: Diener 26, Crawford 19, Mathiang 19, Saunders 15

V. Bologna: Aradori 26, Punter 19, Taylor 14

LegaBasket Serie A - Coppa Italia Final Eight

Semifinale (MandelaForum, Firenze)

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 86-87

Parziali progressivi: 28-32, 46-54, 60-74

Sassari: Carter 18, Smith 16, Pierre 16, Cooley 13

Brindisi: Brown 20, Chappell 18, Moraschini 18, Banks 15