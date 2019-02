Udanoh verso il "ritorno" ad Avellino. Cantù guarda altrove Giovedì, alle 17.30, a porte chiuse, scrimmage con la Givova Scafati al PalaMangano

Ike Udanoh è sempre più vicino all'accordo ufficiale con la Scandone. Per il lungo di Detroit è pronto il "ritorno" ad Avellino. È il caso di definirlo proprio così. Mercoledì 13, Udanoh aveva già messo piede nel capoluogo irpino dopo aver ottenuto, nei colloqui dagli States, l'ok dall'Acqua San Bernardo Cantù, in cattive acque, per l'uscita dal roster. Con il giocatore pronto a vestirsi di biancoverde, era poi arrivato poi il diniego della società brianzola a fermare tutto. Udanoh non poteva più essere biancoverde in Final Eight, ma dalla deadline per i tesseramenti in chiave Coppa Italia sembra passata ben più di una settimana.

L'uomo che aveva prima detto sì e poi detto no alla Sidigas e a Udanoh ha salutato Cantù. Dmitry Gerasimenko ha lasciato il club alla Tic, il consorzio Tutti Insieme Cantù. La nuova società ha garantito i primi passi per un riassetto e ha provato a superare i diversi problemi di spettanze con i vari giocatori. Nella fattispecie, con Udanoh, la TIC ha tentato di chiarire il nuovo percorso societario, ma nulla. Il centro statunitense-nigeriano ha confermato, invece, la volontà di addio con Cantù per chiudere la stagione in Irpinia con la Sidigas, con cui Udanoh aveva già trovato l'accordo.

Mercoledì 13, la Scandone era pronta anche a pagare un sostanzioso buy-out pur di strappare l'atleta al sodalizio lombardo. Il pagamento per il "disturbo" si conferma nella trattativa tra i club, ma con una cifra notevolmente inferiore. Risulta dominante la posizione di Udanoh che non vuole più tornare in Brianza. Il fine settimana dovrebbe garantire gli ultimi step per una firma che appare ormai imminente. Non a caso, radiomercato già indica più nomi per la sostituzione del lungo in casa canturina.

La squadra di coach Nenad Vucinic, che ha ritrovato Demetris Nichols in allenamento, si sta allenando al Palazzetto dello Sport "Don Teobaldo Acone" di Pratola Serra e giovedì sosterrà uno scrimmage contro la Givova Scafati: "A poco più di una settimana dal prossimo match di Legabasket Serie A, per capitan D'Ercole e compagni è ora di ritrovare il ritmo gara in vista in vista della trasferta a Trento del 3 marzo, con palla a due alle ore 18.30. - si legge nella nota diffusa dalla Sidigas - La società comunica che il programma di preparazione ai prossimi impegni di campionato prevede lo svolgimento di uno scrimmage tra la Sidigas Scandone Avellino e Scafati Basket, squadra che milita nel campionato di Serie A2: il match amichevole, che sarà disputato a porte chiuse, avrà inizio alle ore 17.30 di giovedì 28 febbraio presso il PalaMangano di Scafati".