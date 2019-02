Cantù saluta Udanoh. Avellino lo attende A Vighizzolo già si parla al passato. Ore decisive nell'affare per il lungo di Detroit

Cantù saluta Ike Udanoh. Non lo fa in modo ufficiale, ma nel commento alla ripresa con diversi elementi tra staff tecnico e roster. Il lungo di Detroit ha già chiarito la sua posizione. Non si ripresenterà a Vighizzolo, quartier generale del club brianzolo. Non c'è più margine di recupero per l'Acqua San Bernardo che, già da diverse ore, guarda ad un nuovo profilo per la sostituzione. L'avvio di settimana risulterà decisivo dopo tanta attesa dal fronte biancoverde. La Sidigas Avellino ha raggiunto, mercoledì 13, l'accordo con il giocatore che, pur di essere a disposizione della squadra per la Coppa Italia, aveva preso il primo volo per raggiungere l'Italia e l'Irpinia mettendo piede nel capoluogo irpino. Passi che chiariscono il futuro immediato, salvo clamorosi dietrofront e sussulti dell'ultimo minuto.

Udanoh come promesso sposo, da tempo, della Scandone. L'accelerazione può arrivare sulla base di un buy-out per la cessione con lo svincolo che, però, resta nello scenario. C'è tutto nell'evoluzione settimanale. Intanto, è vigilia della seconda sfida nella finestra Nazionali per Ariel Filloy e l'assistant Massimo Maffezzoli con l'Italia e per Ojars Silins con la Lettonia. Azzurri che affronteranno la Lituania a Klaipeda, baltici impegnati in Montenegro. Martedì il ritorno per il gruppo al completo, anche con Demetris Nichols, in casa Sidigas. Giovedì, sarà scrimmage contro la Givova al PalaMangano di Scafati, a porte chiuse.