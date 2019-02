Udanoh: "Dispiace per le Final Eight, ma conta essere qui ora" Presentazione ufficiale per il nuovo giocatore della Sidigas Avellino. Prime parole da biancoverde

Comunicato ufficiale nel primo pomeriggio, presentazione per Ike Udanoh alle 18.30, nella sala stampa di un PalaDelMauro che è un vero e proprio cantiere dopo distante dalla "press room". Sul parquet e a bordocampo è attiva la ditta aggiudicataria dei lavori per le Universiadi. Il lungo di Detroit ha sostenuto una leggera seduta di tiro al Palasport Don Teobaldo Acone di Pratola Serra e poi ha raggiunto il "Del Mauro" per rilasciare le prime parole da biancoverde."Vi ringrazio per l'accoglienza. - ha affermato Udanoh - So che Avellino è una buona squadra e lo ha dimostrato sia in Italia che in Europa: sono contento di essere qui e prenderò questo impegno molto seriamente, facendo il possibile per aiutare la squadra come posso".

Il dispiacere per non aver potuto aiutare Avellino già alle Final Eight: "Il piano iniziale era quello di essere qui per la Final Eight di Coppa Italia, ma purtroppo non sempre le cose vanno come si spera. - ha aggiunto Udanoh - L'importante è essere qui adesso, pronto per lavorare con la squadra sin da subito. Le mie caratteristiche? Sono molto attento in difesa, mentre in attacco posso giocare in più ruoli e cerco sempre di mettere in ritmo i miei compagni dispensando quanti più assist possibile, ma in generale posso fare tutto quello che serve: rimbalzi, assist, punti e così via".

L'ingresso nel nuovo roster: "Adesso l'obiettivo principale è integrarmi in squadra, Avellino è in una buona posizione per quanto riguarda i playoff e spero di poter contribuire a quante più vittorie possibili. Il campionato italiano mi piace e l'Italia è il mio posto preferito da quando la mia carriera è ad alti livelli: è una lega competitiva, con tanti giocatori talentuosi, mi trovo bene. Io e il coach abbiamo avuto una breve conversazione oggi: mi ha chiesto semplicemente di essere me stesso, di giocare come so fare e di essere a disposizione della squadra".

Clicca sulla foto per il video dalla conferenza stampa di Udanoh