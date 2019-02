Scandone, l'entusiasmo di Udanoh. Vigilia del test con Scafati Anticipato lo scrimmage con il team dell'Agro, confermato il PalaMangano a porte chiuse

La carica di Ike Udanoh per ridare slancio ad un gruppo uscito con tanta delusione dalla Basketball Champions League e dalla Coppa Italia. La Sidigas Avellino riparte dal lungo di Detroit che ha salutato Cantù da promesso sposo biancoverde sin da mercoledì 13, data della scadenza dei tesseramenti in chiave Final Eight. Resta il rammarico per il diniego last minute dell'Acqua San Bernardo, guidata in quella fase ancora Dmitry Gerasimenko, ma l'obiettivo di Udanoh - ora - è quello di ottenere il massimo nella fase finale della stagione regolare e nei play off Scudetto. Tanti aspetti da inserire nel sistema irpino dando certezze anche fisiche dopo mesi di infortuni e defezioni.

Lo scrimmage con la Givova Scafati, fissato originariamente per giovedì, è stato invece anticipato. L'amichevole si disputerà domani, alle 17.30, sempre al PalaMangano di Scafati. Confermate le porte chiuse per "motivi tecnici e organizzativi", come annunciato dalla società dell'Agro tramite nota stampa. Lontano da occhi indiscreti, sarà sviluppo tattico sui 40 minuti con Avellino che proporrà subito Udanoh nel quintetto. Da valutare l'impiego di Demetris Nichols.