Scandone ok nello scrimmage con Scafati: 78-94 D'Ercole fermo a scopo precauzionale. De Gennaro: "Buon test, molto contenti di Udanoh"

Ha avuto luogo questo pomeriggio presso il PalaMangano lo scrimmage contro Scafati Basket, team che milita nel campionato di Serie A2. Il match amichevole ha visto la Sidigas Avellino avere la meglio per 78-94, con il punteggio azzerato al termine di ogni quarto, dopo 40 minuti di gioco intensi ed utili ai biancoverdi per ritrovare il ritmo gara e provare gli schemi in vista dell'imminente sfida di Legabasket Serie A contro l'Aquila Basket Trento, in programma domenica 3 marzo alle ore 18,30 presso la BML Group Arena. Coach Vucinic ha avuto l'opportunità di dare spazio a tutti i convocati, fatta eccezione per Demetris Nichols, ancora in fase di recupero dall'infortunio alla caviglia; non ha preso parte allo scrimmage neanche il capitano Lorenzo D'Ercole, rimasto ad Avellino a scopo precauzionale in seguito ad un affaticamento muscolare.

Questo il commento dell'assistant coach Gianluca De Gennaro nel post-partita: "Partita che ci è servita a ritrovare il ritmo gara, dal momento che veniamo da un periodo di inattività. Nel complesso siamo molto contenti del nuovo innesto Udanoh, che ha certamente bisogno di lavorare molto con la squadra per entrare appieno nei meccanismi e nel ritmo dei nostri giochi, ma che si è subito messo a disposizione del team. Oggi abbiamo gestito al meglio gli uomini a disposizione, concedendo un minutaggio più o meno alto a tutti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare tanto, seguendo le buone indicazioni ricevute questa sera, e da domani ci concentreremo sul match contro Trento".

Il match. Alla palla a due Vucinic schiera Sykes, Campogrande, Harper, Green e Ndiaye. Primo quarto utile ai biancoverdi per ritrovare le quadrature dopo circa due settimane di inattività: avvio di partita equilibrato, che vede la Sidigas condurre e Scafati rincorrere, salvo poi trovare il vantaggio per 13-11 dopo i primi 6'; fa il suo esordio in campo anche il nuovo innesto Ike Udanoh, schierato da coach Vucinic a 3 minuti dalla fine della prima frazione di gioco per rodarlo dopo i primi allenamenti in maglia biancoverde. L'ala di Detroit risponde subito presente, con una prestazione ad alta intensità fisica, e sbloccandosi subito anche al tiro da fuori. Il secondo quarto continua sulla scia del primo, con botta e risposta in fase offensiva tra le due formazioni: per gli irpini buona performance di Campani, attento in difesa e concreto in attacco. Nel terzo periodo si abbassano i ritmi, con i biancoverdi che si sbloccano a metà quarto grazie alle giocate intelligenti di Sykes e Green. Ultimo periodo che serve agli uomini di coach Vucinic per ingranare le marce alte, con i biancoverdi che gestiscono tutti i possessi con attenzione girando la palla e trovando buone soluzioni.

Scafati Basket - Sidigas Avellino 78-94 (20-23; 21-27; 15-21; 22-23)

Fonte: scandonebasket.it

Foto: scandonebasket.it