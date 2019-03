Verso Trento-Avellino: lupi con Udanoh, ma con due assenze Anche Silins da gestire. Alle 18.30 la palla a due del match tra l'Aquila e la Scandone

Senza Demetris Nichols e Lorenzo D'Ercole, con Ojars Silins a referto, ma che soffre per un'infiammazione al tendine d'Achille. Il cammino della Sidigas Avellino riparte dai condizionamenti fisici, da una infermeria che resta piena di giocatori biancoverdi. Per l'ala piccola di Boston e l'esterno toscano è in dubbio anche il rientro in ottica Varese, prossima gara casalinga dei lupi. L'ala lettone, invece, ci sarà, farà parte del gruppo irpino che, con palla a due alle 18.30, sfiderà la Dolomiti Energia Trentino in campo esterno.

Nella gara d'andata, fu dominio Scandone con il risultato di 110-72, ma rispetto al match del 3 novembre scorso, la Sidigas è completamente diversa. L'asse play-pivot, Norris Cole - Matt Costello, non c'è più con il primo salutato nella crisi economica del club per l'addio con destinazione Buducnost, con il secondo perso proprio nella prima sfida stagionale contro l'Aquila per una distorsione alla caviglia: un vero rebus, di mese in mese, con vari esami tra gli States e l'Italia prima dell'operazione, avvenuta solo in settimana, per la chiusura della questione con quattro mesi di stop e la sentenza di campionato finito.

Al PalaTrento sarà esordio per Ike Udanoh. Avellino riparte dall'entusiasmo dell'ultimo arrivato in un roster chiamato a scacciare gli incubi del periodo, condizionato da alti e bassi tra Italia ed Europa in una fase da otto sconfitte in nove gare.

I numeri - La sfida Trento-Avellino riparte dal 9-5 per la Sidigas. Nella scorsa stagione sono stati ben 6 le sfide tra i due club. Nella Dolomiti Energia caccia ai mille punti in A per Dustin Hogue (a -2 dal traguardo) e ai 200 assist per Diego Flaccadori (-1).