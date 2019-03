Scandone, debacle a Trento: l'Aquila domina (97-79) La Sidigas Avellino non trova il rilancio sperato: difesa negativa lungo i 40 minuti

Ultimo quarto - Liberi di Flaccadori e Gomes per cancellare la conclusione di Campani. Trento sfiora il ventello con Mian e Hogue (84-66). Pieno controllo e quasi garbage time al PalaTrento. La tripla di Flaccadori determina il +21 al 33'. Sykes prova a mettere la sua firma, ma tardivamente. Finale di 97-79.

Terzo quarto - Avellino prova a riaccendersi solo nelle prime battute, ma è solo un breve momento. Green tenta un sussulto irpino per il -10 sul 60-50. Pascolo rilancia Trento che trova con Marble e Flaccadori i punti del +14. Avellino ha bisogno di un minuto di sospensione per fermare l'emorragia. Udanoh realizza il -11. Il terzo quarto si chiude sul 75-63.

Secondo quarto - Ad Udanoh risponde Mian. Poi la firma di Hogue garantisce il nuovo +10 a Trento. La Sidigas resta apatica difensivamente, Harper limita il divario per il +12 Dolomiti Energia. Avellino si riporta sotto la doppia cifra con Green in lunetta dopo i due antisportivi fischiati a Gomes e Jovanovic. I ragazzi di Buscaglia trovano maggior decisione e con Craft siglano il +14. Finale di primo tempo tremendo con il +16 e 57 punti subiti dai biancoverdi nel primo tempo (57-41 al 20').

Primo quarto - La tripla di Marble vale il 7-4 dei padroni di casa. Approccio negativo per i lupi, Trento allunga subito sul +11 e Vucinic è costretto a chiamare time-out e inserisce Udanoh. La Sidigas prova a rilanciarsi con la tripla di Filloy, ma resta sotto di 8. Avellino subisce tanto, non basta Udanoh. Trento vola con Craft per il 25-15 sul finale del periodo. Il neo-arrivato Udanoh, con Filloy, limita i danni per Avellino che subisce 29 punti nella prima frazione (29-10 al 10').

Pregara - Il cammino della Sidigas Avellino riprende con la trasferta di Trento. Scandone senza Nichols e D'Ercole, infortunati. Anche Silins è limitato da un fastidio al tendine d'Achille. Gli arbitri dell'incontro saranno i signori Paternicò, Borgioni e Calbucci.