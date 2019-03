Vucinic: "Ero preoccupato alla vigilia. Abbiamo faticato" Il commento del coach della Sidigas Avellino dopo il ko rimediato a Trento

La Sidigas Avellino trova a Trento il nono stop nelle ultime dieci gare. Pesa soprattutto l'assenza di Demetris NIchols, ma è l'atteggiamento, in particolar modo difensivo, a non soddisfare l'ambiente irpino e lo stesso coach, Nenad Vucinic, che ha commentato così il ko rimediato contro la Dolomiti Energia Trentino: "Complimenti a Trento per la vittoria meritata e per essere riuscita a controllare praticamente tutto il match. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Ero preoccupato per come saremmo riusciti ad esprimerci dopo la pausa ed effettivamente abbiamo faticato ed è qualcosa su cui dobbiamo lavorare nei prossimi sette giorni, prima della prossima sfida.

Il maggior impatto di Trento e il prossimo avversario, Varese: "I nostri avversari hanno invece impiegato energia ed intensità, mettendoci in grande difficoltà, e il saldo tra palle perse e recuperate a favore dei bianconeri lo sintetizza nettamente. Adesso torniamo in palestra e ci prepariamo al meglio per affrontare la nostra prossima avversaria, Varese, contro cui dovremo approcciare in modo diverso".