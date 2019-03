Scandone, allarme Filloy: lombalgia e due giorni di stop 48 ore di riposo assoluto, poi sarà rivalutato dallo staff della Sidigas Avellino in ottica Varese

Con Demetris Nichols e Lorenzo D'Ercole che rischiano di non rientrare nei giochi Sidigas per la prossima gara di campionato (domenica alle 17 sarà sfida contro la Openjobmetis Varese) e ora anche con l'allarme dal nome Ariel Filloy. La Scandone ha annunciato - tramite nota ufficiale - un problema fisico per l'esterno di Cordoba che "risulta affetto da lombalgia, accusata durante lo scorso match di Legabasket Serie A contro la Dolomiti Energia Trentino". Per il giocatore della Nazionale lo staff medico biancoverde ha previsto due giorni di riposo assoluto. Al termine delle quarantotto ore, saranno rivalutate le condizioni fisiche di Filloy.

Quindi, coach Nenad Vucinic non potrà contare sul play/guardia fino a giovedì. Si conferma l'ecatombe in casa irpina anche se per Filloy la speranza è che sia una gestione funzionale con l'obiettivo della disponibilità di impiego per la gara interna con Varese, cruciale per tanti aspetti nel periodo nero vissuto dai lupi (nove sconfitte nelle ultime dieci gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia).