Scandone ai playoff Scudetto, Maffezzoli: gioia incontenibile Il coach della Sidigas Avellino: "Abbiamo i numeri per mettere in difficoltà Milano"

"Per noi vincere era vitale perché le nostre concorrenti per gli ultimi due posti nei playoff avevano partite difficili e per di più in trasferta, noi dovevamo crederci. Inutile nascondersi: il nostro approccio è stato totalmente insufficiente nei primi due quarti. All'intervallo sono stato un po' rigido con la mia squadra e l'abbiamo chiusa nel terzo quarto, per poi prestare orecchio agli altri campi". Gioia incontenibile per Massimo Maffezzoli nel post-gara di Pistoia-Avellino 73-88. Il risultato permette ai lupi di attendere i risultati positivi dagli altri campi. Punteggi favorevoli che arrivano: Cantù perde Sassari, Varese perde a Bologna con la Virtus e così la Scandone ottiene l'ottavo posto e accede alla post-season.

Sarà quarto di finale contro l'Olimpia Milano (prime due gare al Forum, terza sicura al PalaDelMauro nella serie al meglio delle cinque): "La qualificazione alla postseason rappresenta per noi una gioia incredibile per la piega che aveva preso questa stagione. - ha aggiunto il coach della Sidigas - La vittoria contro Pistoia, unitamente ai risultati degli altri campi, ci ripagano di una stagione difficile. Adesso ci godiamo questo momento e spero che questa iniezione di fiducia ci porti ad affrontare con concentrazione ma allo stesso tempo con un po' di spensieratezza i playoff: sono ancora convinto che questa squadra abbia i numeri per non uscire 3-0 contro Milano, anche se andiamo ad affrontare la migliore squadra del campionato. Dovevamo onorare il campionato e onorarlo voleva dire prenderci questa qualificazione, che doveva passare per la vittoria al PalaCarrara".