Scandone, stage al DelMauro: Bulleri nello staff tecnico Tanti giovani prospetti sul parquet: c'è anche l'ex Varese che sarà ufficializzato a breve

Primo allenamento dello stage al PalaDelMauro per la Sidigas Avellino che sta visionando diversi giovani prospetti per la prossima stagione. Spicca, inoltre, l'esordio di Massimo Bulleri nello staff tecnico biancoverde. L'ex vice di Attilio Caja a Varese, argento olimpico ad Atene 2004, e bronzo agli Europei 2003 con la Nazionale, due Scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppa Italiana e una Coppa Saporta con Treviso da giocatore, entra a far parte dell'organigramma biancoverde. La Scandone lo ufficializzerà nelle prossime ore. E' la novità presentata da coach Massimo Maffezzoli nel post-eliminazione nei quarti di finale Scudetto.

Al PalaDelMauro si è rivisto anche Gianpaolo Riccio, che ha già vestito la canotta della Sidigas con le giovanili e in prima squadra nella seconda gestione tecnica di Frank Vitucci. L'irpino è reduce dall'esperienza nei college USA. In compagnia di Riccio, ci sono Simon Anumba, Tommaso Guariglia, Alessandro Marra, Marco Mennella e Filippo Testa con Antonio Guariglia e Karim Idrissou.