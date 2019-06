Scandone, si progetta il futuro su più fronti Il ruolo di Bulleri con l'head coach che sarà impegnato con la Nazionale nella pre-season dei lupi

Primi giorni di off-season, ma la Scandone ha deciso di imprimere una marcia diversa sin dai primi giorni di giugno. Lo fa anche con una new entry nello staff tecnico. Massimo Bulleri sarà vice di Massimo Maffezzoli nella prossima stagione. Da assistant di Attilio Caja a Varese a uomo in più nelle dinamiche della Sidigas. L'head coach non seguirà dal vivo la preparazione pre-campionato. Maffezzoli sarà nello staff della Nazionale che, dal 31 agosto, sarà impegnata in Cina per il Mondiale. Bulleri assumerà, quindi, un ruolo ancora più prezioso nell'estate della Sidigas e nel percorso successivo al rientro del capo-allenatore. Il tecnico di Cecina, dal gran passato cestistico da giocatore, come novità e con un mercato già da passi spediti. Brandon Taylor, Kaspar Treier, Jeremy Chappell: un roster che prende forma in poco tempo per una società che programma decisa il suo futuro.

Stage - Ieri pomeriggio la prima sessione, in giornata doppio allenamento e poi chiusura domani a partire dalle 10. Ecco il training camp della Sidigas Avellino che monitora i giovani italiani. Su tutti Tommaso Guariglia, Alessandro Marra, Marco Mennella e Filippo Testa. Senza dimenticare il rientrante in Irpinia, Gianpaolo Riccio, già biancoverde tra le giovanili e la prima squadra nella seconda gestione tecnica di Frank Vitucci.