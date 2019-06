Basket, caso doping in Serie A: Burns positivo Il lungo dell'Olimpia Milano è stato sospeso dalla Prima Sezione del TNA

Christian Burns è risultato positivo ad un controllo antidoping. La prima sezione del TNA, accogliendo l'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha sospeso in via cautelare il lungo dell'Olimpia Milano. Il Clostebol metabolita è la sostanza incriminata e l'esame corrisponde al match valido per la trentesima giornata di campionato, Armani Milano - Alma Trieste, giocato al Forum di Assago il 12 maggio scorso. La positività è stata accertata nell'epilogo della stagione regolare, prima della serie dei quarti Scudetto, disputata da Burns contro i lupi.

In casa Sidigas Avellino si progetta il futuro pensando all'iscrizione ad una competizione continentale. Scelta di continuità, non ufficiale, ma più volte confermata dal patron della Scandone, Gianandrea De Cesare. In attesa di una graduatoria, arriverà la decisione: scenario da Champions League o da Europe Cup per il club irpino. È terminato lo stage che ha garantito anche l'ingresso vero e proprio nello staff tecnico per Massimo Bulleri.

Sul fronte mercato, primi colpi - di fatto - come quello di Brandon Taylor, ma anche la suggestione dal nome Alessandro Gentile che torna prepotente nei discorsi biancoverdi. L'idea è del casertano, protagonista con l'Estudiantes in Liga ACB nell'ultima stagione, sarebbe quella di proseguire l'avventura all'estero, ma Avellino resta alla finestra, forte anche del ruolo di Massimo Maffezzoli, vice di Meo Sacchetti in Nazionale.