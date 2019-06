Scandone, attesa per Ricci. Brown verso la conferma a Brindisi Guariglia e Marra dallo stage al PalaDelMauro: primi passi decisivi per il nuovo roster

Domani si deciderà la seconda finalista Scudetto 2019. La Dinamo Sassari attende la vincente di Cremona-Venezia dopo aver superato l'Olimpia Milano con un secco 3-0 che ha aperto alla discussione interna il mondo Armani. Addio anticipato di Livio Proli, dubbi sulla prosecuzione tecnica con Simone Pianigiani e, inoltre, il caso doping. Christian Burns è risultato positivo ad un controllo relativo all'ultimo match di regular season giocato dall'Armani contro l'Alma Trieste. Sospensione da parte della Nado per il giocatore della Nazionale Italiana. Ieri sera, la Reyer ha trovato il secondo punto nella serie contro la Vanoli in una gara dalle emozioni infinite: 2-2 e domani, alle 20.45, il quinto atto per definire la squadra finalista con il Banco di Sardegna per il tricolore 2019.

Prosegue, in casa Scandone, lo studio del mercato. Alla Sidigas interessa Gianpaolo Ricci. Il lungo di Roma è impegnato nella semifinale. Solo con la conclusione stagionale della Vanoli Cremona, i biancoverdi potranno sferrare il vero attacco per arrivare al giocatore, capace di crescere costantemente ed elemento decisivo nel sistema di coach Meo Sacchetti. Sul fronte brindisino, Jeremy Chappell resta pronto all'uscita con Avellino decisa a firmare il giocatore, mentre John Brown - sondato dalla Scandone - sembra preferire la conferma nel roster di Frank Vitucci. Intanto, al termine dello stage svolto da lunedì fino a ieri al PalaDelMauro, la Scandone ha cerchiato i nomi di Tommaso Guariglia e Alessandro Marra nella lista dei giocatori giovani che hanno calcato il parquet nelle sedute di allenamento.