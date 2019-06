Scandone, preso il centro nigeriano Obekpa: è ufficiale Ecco il primo acquisto della nuova stagione. Alberani: "Avellino sarà il suo trampolino di lancio"

Ecco il primo acquisto della Scandone formato 2019/2020. La Sidigas Avellino ha, infatti, comunicato di aver raggiunto l'accordo, fino al termine della stagione, con il cestista classe 1993 Chris Obekpa.

Il centro nigeriano, 206 centimetri d'altezza per 104 kilogrammi, è nato il 14 novembre 1993 a Makurdi ed ha cominciato a giocare a basket, come riepilogato dalla Sidigas Avellino nel comunicato stampa con cui ne è stato annunciato l'ingaggio, proprio nella sua madrepatria, venendo convocato nella selezione Under 16 della Nazionale del suo Paese d'origine. Nel 2010 è approdato negli Stati Uniti, dove ha frequentato gli ultimi due anni della high school: presso la Our Savior New American High School di Long Island si è messo subito in mostra collezionando 10 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate di media a partita nel primo anno e sfiorando quasi la tripla doppia nel suo "senior year", con 12 punti, 13 rimbalzi e 9 stoppate, trascinando la OSNA verso il record di 25-5 nel campionato scolastico.

Il suo talento sul parquet ha fatto sì venisse notato da diversi college, tra cui la St. John's University di New York, che alla fine è diventata la sua meta: già dal primo anno, qui, sono emerse le sue qualità incredibili di stoppatore, tant'è che nel primo match universitario della sua carriera ha stabilito il record di 8 stoppate in una sola partita, che poi ha superato qualche mese più tardi (11).

Al termine del percorso universitario, nel 2016 Obekpa ha partecipato alla Summer League di Las Vegas con i Miami Heat e, nell'ottobre dello stesso anno, ha firmato per i Santa Cruz Warriors nella NBA D-League, collezionando 5.1 punti, 2.2 stoppate e 5.3 rimbalzi di media per match.

L'annata 2017/2018 lo ha portato tra le file dei turchi del Trabzonspor, con cui ha confermato le sue ottime medie a gara (8.4 punti, 2.4 stoppate, 7 rimbalzi, ndr). Nella scorsa stagione Obekpa si è spostato in Libano, dove ha vestito la canotta dello Sporting Al Riyadi Beirut: qui ha viaggiato su una media a partita di 7.1 punti, 2.7 stoppate e ben 7 rimbalzi.

Così il direttore sportivo dei biancoverdi, Nicola Alberani, sul neo-acquisto: "L'arrivo di Obepka testimonia la nostra volontà di muoverci in fretta. È un giocatore che incarna alla perfezione il profilo generale di atleta che ci siamo prefissati di innestare nel roster per la stagione 2019/2020. È un ragazzo che vede Avellino come il trampolino di lancio definitivo, dopo la buona stagione trascorsa in Turchia, e che ha fatto una scelta orientata al proprio miglioramento. Ha grandi potenzialità e speriamo che trovi in Avellino il suo ambiente ideale."

Grafica: www.scandonebasket.it