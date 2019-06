Scandone, pista Laquintana. Parte la caccia a Ricci Si infiamma la corsa agli italiani: Sidigas dall'alto impatto sul mercato sin da giugno

"È un giocatore affamato e che porterà ad Avellino una mentalità importante": così Nicola Alberani nel presentare l'ala USA, Jeremy Chappell, seconda firma del mercato 2019/2020 della Sidigas Avellino dopo quella del lungo nigeriano, Chris Obekpa. Chiaro il messaggio del direttore sportivo forlivese che, nel definire la stagione appena terminata, in conferenza stampa, aveva presentato lo spirito della nuova costruzione della squadra in casa irpina. Non è un caso, quindi, anche l'obiettivo sul fronte italiani. La Scandone punta a Tommaso Laquintana. Il playmaker di Monopoli, classe '95, è nel radar biancoverde per la qualità difensiva, ma non solo, che può offrire. La Scandone sa bene quanto le difficoltà del plotoncino nazionale dell'ultimo roster hanno negato tante chance stagionali.

Con l'uscita di scena dai playoff, in Gara 5 della semifinale Scudetto, parte ufficialmente la corsa a Gianpaolo Ricci. Il lungo capitolino non è ambito solo da Avellino, ma la Sidigas è da tempo sulle tracce dell'elemento cardine del sistema di Meo Sacchetti a Cremona.

Avellino ha deciso di confermare Massimo Maffezzoli head coach con Massimo Bulleri novità come vice all'interno dello staff tecnico e, poche ore fa, l'ex capo-allenatore dalla Scandone, Nenad Vucinic, si è legato ai Kumamoto Volters, squadra della seconda lega giapponese. Nuova avventura in Asia per il tecnico serbo-neozelandese.