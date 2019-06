Basket, Ettore Messina è il nuovo head coach di Milano Due ruoli con l'Armani per l'ex ct della Nazionale, vincitore di quattro EuroLeague

Il basket italiano ed europeo riabbraccia Ettore Messina. L'ex ct della Nazionale, dal palmares strepitoso, ha deciso di tornare in Serie A e in EuroLeague dopo l'avventura da assistente di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs, in NBA. Classe '59, nativo di Catania, due volte allenatore dell'anno in EuroLeague, nel 2006 e nel 2008, vincitore di quattro EuroLeague/Coppa dei Campioni (due con la Virtus Bologna, due con il CSKA Mosca con 11 partecipazioni alle Final Four della massima competizione continentale), di una Coppa delle Coppe (con la Virtus Bologna) di quattro Scudetti (tre con la Virtus Bologna, uno con la Benetton Treviso), di sette Coppe Italia (quattro con la Virtus Bologna, tre con Treviso), di una Supercoppa Italiana (con Treviso), di tre VTB League, di sei campionati russi, e due Coppe di Russia con il CSKA, a cui si aggiunge l'argento europeo del 1997, Messina è da oggi il "president of basketball operations" e il capo allenatore dell'Armani Milano. Contratto fino al 2022 per Messina con Pantaleo Dell'Orco che assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione del club meneghino dal prossimo primo luglio.