Ricci alla Virtus Bologna, ad Avellino tocca pescare il jolly Ancora un no da parte di un Nazionale. Il meridione risulta un limite nelle scelte degli azzurri

Il passaggio di Giampaolo Ricci dalla Vanoli Cremona alla Virtus Bologna è ufficiale. Contratto biennale con le V nere per il lungo capitolino, classe '91, corteggiato dalla Scandone da diverse settimane, ma è bastato l'ingresso deciso del club felsineo nella trattativa per far cadere la pista biancoverde. "Sono orgogliosissimo di essere stato scelto per un progetto così importante. - ha spiegato Ricci tramite nota ufficiale - Sono onorato di essere stato contattato direttamente da coach Djordjevic, che mi ha trasmesso la volontà di costruire una squadra fatta di persone prima ancora che di giocatori". Alla chiamata del tecnico serbo, Ricci ha scelto di "pancia e cuore" non potendo dire di no ad un treno come quello della Virtus.

La Sidigas Avellino si ritrova con il nuovo "no" di un giocatore nel giro della Nazionale. Nella scorsa estate fu Davide Pascolo a declinare la proposta degli irpini preferendo il ritorno a Trento dopo l'avventura a Milano. Il sud appare come un limite di mercato per il club irpino. Di fatto, al direttore sportivo della Scandone, Nicola Alberani, tocca pescare il jolly italiano. Sono pochi gli atleti nazionali a fare la differenza e con il rifiuto di Ricci resta poco margine d'azione. Avellino potrebbe pensare di cambiare la prospettiva inserendo un giocatore italiano come cambio del playmaker: Marco Giuri potrebbe ottenere maggior minutaggio con un trasferimento in Irpinia. Il play-guardia brindisino è impegnato nella finale Scudetto con la sua Reyer Venezia (alle 20.45 il terzo atto della serie).