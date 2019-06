Scandone, l'accesso alla Europe Cup dietro l'angolo L'addio alla FIBA da parte della Virtus Bologna apre all'accesso alla seconda coppa per i lupi

In Serie A tiene banco anche la questione coppe. Il passaggio della Virtus Bologna dalla Champions League della FIBA alla EuroCup dell'ECA (EuroLeague Commercial Assets) crea una modifica significativa nella prospettiva dei vari club italiani. Le V nere preferiscono il cambio d'organizzazione lasciando vacante il ruolo di detentori del titolo e annullando quella che poteva essere lo spazio per un'italiana in più nel quadro dei gironi di Champions. Cremona ha deciso di non partecipare alle coppe, ma questa scelta sembra non bastare per un varco. Brindisi ha, invece, confermato il proprio posto nella prima competizione FIBA. A questo punto, per la Scandone aumenta nettamente la percentuale di partecipazione alla Europe Cup (la Scandone fu finalista nel 2018, mentre nella stagione appena conclusa ha evitato la partecipazione, non accettando la retrocessione dalla Champions, motivata dal quinto posto nel girone).

È un mese di giugno da passi importanti per la Sidigas che si ritrova anche con il nodo PalaDelMauro verso la prossima stagione. Una situazione da superare in fretta, ma con la serenità di una gestione che può essere confermata secondo i piani immaginati. Tra pochi giorni sarà scadenza per il comodato d'uso dell'impianto sportivo irpino per il club cestistico. E' già partito tutto il programma per la rimodulazione degli accordi futuri. Tempi e modi da definire anche con la nuova giunta comunale e con il neo-sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa. Filtra tranquillità per quello che sarà un atto formale e sostanziaale, di continuità rispetto al passato.