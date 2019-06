Scandone, cambio di strategia. Sempre più Europe Cup Dal "no" di Ricci all'attesa per il finale di stagione. Il rischio QR apre alla seconda coppa FIBA

Con il "rifiuto" di Giampaolo Ricci, che ha preferito la Virtus Bologna, in casa Sidigas Avellino si registra la fase di studio delle nuove mosse di mercato. È cambio di strategia per il nucleo italiani da incastrare nei vari spot: occorre probabilmente passare da un lungo ad un esterno nazionale in più. Ecco la prospettiva che cambia con una stagione che non è ancora terminata.

Questa sera, alle 20.45, sarà quarto atto della finale Scudetto tra la Dinamo Sassari e la Reyer Venezia al PalaSerradimigni, martedì il quinto in Laguna, al Taliercio. Solo con la chiusura e la consegna termineranno i dubbi e tutti i giocatori inizieranno davvero a pensare al proprio futuro, come nel caso di Marco Giuri, impegnato con la Reyer nella serie che assegnerà il tricolore 2019.

Scandone in FIBA Europe Cup - Prende sempre più forma lo scenario continentale con le diverse iscrizioni alle competizioni. Con l'addio alla Champions League da detentrice del titolo e il passaggio alla Eurocup da parte della Virtus Bologna, lo spazio per un'ulteriore squadra italiana nella prima coppa FIBA risulta annullato. Sassari resta in Champions League (contratto con FIBA), Brindisi ha certificato l'iscrizione, Brescia cerca una wild card, per Avellino - senza un posto diretto ai gironi - l'ipotesi è sempre più della partecipazione alla Europe Cup sin dall'avvio della manifestazione. Il rischio di un qualification round per l'accesso alla Champions, a cui sembra disposta Varese, forzando nella preseason e con il dubbio di ingresso alla stagione regolare, apre alla Europe Cup con l'obiettivo concreto di arrivare fino in fondo come nel 2018, quando la Scandone fu finalista. Nel febbraio scorso, la Sidigas decise di non retrocedere dalla Champions alla Europe Cup dopo il quinto posto nel girone.